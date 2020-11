Mit diesem Buch gelingt die Work Life Balance

“DU! Werke” schaffen nachhaltiges Veränderungspotential hin zur Work Life Balance.

“Gewohnheiten verbessern heißt, dein Leben zu verbessern”, davon ist Erfolgscoach und Autor Kai Uwe Harz überzeugt. In zahlreichen Seminaren zum Thema Lebensmanagement hat er vielen Menschen Wege zu einer ausgeglichenen Work Life Balance eröffnet. Viele seiner Seminarteilnehmer schilderten Burnout und Überlastungserfahrungen. Der Wunsch nach einer ausgeglichenen Work Life Balance war für sie zu einer Frage der Gesundheit geworden. Diese Menschen auf die Kernfragen ihres Lebens neu aufmerksam zu machen und ihnen damit zu echtem Veränderungspotenzial zu verhelfen – das ist das Ziel der du! Bücher, dem Dreiklang für ein glücklicheres Leben und ein gesundes Gleichgewicht im Privatleben und Beruf. “Wer bist du? Was willst du? Wohin möchtest du in deinem Leben? Es lohnt sich, sich mit diesen Fragen strukturiert auseinander zu setzen. Das Buch “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” versteht sich als Leitfaden zur Annäherung an die Antworten auf diese Fragen und als praktische Hilfestellung. Es liefert Ausstiegsszenarien aus dem Hamsterrad. Die Botschaft ist: Komm raus aus Deinen Ängsten, Sorgen und Problemen hin in zielgerichtete, positive Zukunftsbilder”, fasst Kai-Uwe Harz zusammen.

Ratgeber: Work Life Balance mit NICHT-NUR BUCH erreichen

Damit seine Leser einen größtmöglichen Nutzen aus seinem NICHT-NUR BUCH ziehen, hat Kai-Uwe Harz einen speziellen Aufbau gewählt. Der Ratgeber für mehr Work Life Balance, der mittlerweile auch von Heilpraktikern therapiebegleitend eingesetzt wird, ist zweigeteilt und regt zur aktiven Reflektion an. Auf der linken Buchseite finden die Leser gezielt gesetzte Impulse und Denkanstöße. Das können Geschichten, Erzählungen oder auch Checklisten sein. Auf der rechten Seite gibt es Platz, spontane Gedanken, Erkenntnisse, Ideen, Gefühle und Vorhaben festzuhalten. Die aktive Teilnahme und das Niederschreiben hat dabei für Kai-Uwe Harz eine wichtige Funktion: Es erleichtert seiner Einschätzung nach das Nacharbeiten und verdeutlicht das individuell Wichtigste für seine Leser. Die Impulse in Form von Denkanstößen bezeichnet der Autor als Diamanten bzw. Saatkörner. Diese Bilder sind sehr bewusst gewählt, weil sie als Inspirationsquelle und Reflektionsfläche für die eigenen Ziele und Wünsche dienen.

Welche verkrusteten Abläufe stehen der Work Life Balance entgegen?

Der Autor richtet dabei gezielt den Blick auf eingefahrene Gewohnheiten und verkrustete Abläufe im eigenen Leben, die dem Wunsch nach einer ausgeglichenen Work Life Balance entgegenstehen. Denn seiner Ansicht nach sind es vor allem die Gewohnheiten, die zum Energiefresser werden können und das Gehirn auf Energiesparmodus zurückfahren. Dann können nur noch die notwendigsten Dinge erledigt werden, kreatives Potenzial geht verloren und die Zufriedenheit im Leben lässt nach. “Insofern kann die Lektüre und aktive Gestaltung des NICHT-NUR BUCHES zum sogenannten teachable moment werden, zu einem Lernmoment und einer echten Chance, Krisen im Leben erfolgreich zu bewältigen”, zeigt sich Kai Uwe Harz überzeugt.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

