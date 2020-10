Mit diesen Onlineevents durch den Corona-Winter

Onlineevents bieten in der Corona-Situation eine Möglichkeit für Zerstreuung, Weiterbildung und virtuelle Kontakte. XING Düsseldorf bietet wöchentlich attraktive Online-Events

Die nächsten Monate werden uns vor große Herausforderungen stellen: erneut müssen Kontakte zurückgefahren werden und die Outdoor-Aktivitäten sind durch herbstliche Kälte und Dunkelheit eingeschränkt.

XING Düsseldorf bietet in der Zeit viele kurzweilige Online-Events mit kurzen Lern- und Informationseinheiten. Von Persönlichkeitsthemen über Vertriebsthemen bis hin zur Prozessoptimierung bietet XING Düsseldorf eine große Bandbreite an Inhalten für unterschiedliche Geschmäcker. Am 10.11. entführen wir die Teilnehmer virtuell in den afrikanischen Busch zum Thema “Natural Leadership”. Sehr persönlich wird es am 17.11., wenn wir das heikle Thema “Erfüllte Paarbeziehung “trotz” Elternschaft” diskutieren. Neben Profi-Speakern wie Andreas Dudas oder Stephanie Kulak kommen Experten, Praktiker und Coaches zu Wort, die ihr Thema voller Herzblut näherbringen. Gitte Hellermann ist so eine inspirierende Persönlichkeit, die alle Teilnehmer am 2.12. “wachküssen” möchte, um Träume zu leben. Einen ganz besonderen Geheimtipp gibt es am 15.12., denn dann gehen wir mit Beatrix Nikolic, der Leiterin des Krimi Dinner Ensembles “Mord à la carte” online auf Mördersuche.

Das sind die Online-Events der nächsten Wochen

5.11., 18:00 Uhr: XING Expertendialog online | Case Study Vodafone – Prozessoptimierung durch semantisches Verstehen

Matthias Ronnenberg von Vodafone und Gernot Feldhaus von Cognesys berichten, wie bei Vodafone der komplette E-Maileingang (ca. 1,3 Mio Mails p.a.) durch “symantisches Verstehen” optimiert wurde.

10.11., 18:00 Uhr: XING Expertendialog Online | Natural Leadership – Was wir von der Natur fürs Business lernen können

Stephanie Kulak lädt euch auf eine Corporate Safari ein. Sie inspiriert Menschen zum Thema “vom afrikanischen Busch fürs Business lernen”. Ihr Motto: “Always expect the unexpected”.

17.11., 18:00 Uhr: XING Expertendialog online | Erfüllte Paarbeziehung “trotz” Elternschaft

Erfüllte Paarbeziehung unter der Verantwortung der Elternschaft ist oft schwierig. Coach Linda Schroeter gibt euch praktische Tipps und Lösungen, wie es euch gelingen kann.

25.11., 18:00 Uhr: XING Expertendialog online | Neukundengewinnung ohne Herzrasen -> Hybridakquise

In diesem Online-Expertendialog erfahrt ihr von Vertriebstrainer Sven Mölleken, wie ihr mit Hilfe der Hybridakquise, XING dazu nutzen könnt, eure Wunschkunden zu gewinnen.

02.12., 18.00 Uhr: XING Inspire online | Küss Dich selbst wach für Deine erfolgreiche Karriere

Gitte Hellermann zeigt, dass viel mehr in Dir steckt, als Du gerade lebst. Küss Dich selbst wach und lass Dich in diesem interaktiven, lebendigen Online-Event inspirieren, Deine Träume zu leben.

08.12., 18:00 Uhr: XING Expertendialog Online | Mut zur Einzigartigkeit – Entfacht eure Kraft und euer Potenzial

Andreas Dudas hat es sich zur Vision gemacht, die Arbeitskultur zu revolutionieren, damit alle Menschen ihre Kraft und ihr Potenzial voll entfalten. Entdeckt mit Andreas euren Mut zur Einzigartigkeit.

15.12., 18:00 Uhr: XING After Work online | Krimispiel Mord à la carte

In diesem innovativen Online-Krimi-Rollenspiel von Beatrix Nikolic geht ihr auf Mördersuche und schlüpft in unterschiedliche Rollen. In Zoom-Räumen mit 6-8 Personen ist euer Spürsinn gefragt.

Weitere Infos und Ticketbuchung: https://www.xing.com/gruppen/duesseldorf/events

