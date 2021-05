Mit einem Teamevent in Nürnberg den Grundstein für verbessertes Betriebsklima legen

Nürnberg. Die Frankenmetropole ist der ideale Ort für ein Teamevent. Ein solches bietet Firmenmitarbeitern die Gelegenheit, sich einmal abseits der Arbeit kennenzulernen und zusammenzuwachsen. Auf diese Weise legt ein Teamevent in Nürnberg den Grundstein für ein besseres Miteinander in der Firma. Die erfolgreiche Firma CityHunters organisiert genau solche Teamevents in Nürnberg. Seit über zehn Jahren stellt CityHunters Teamevents in ganz Deutschland und sogar Europa auf die Beine. CityHunters nimmt die Teilnehmer mit auf eine Reise durch Nürnberg und lässt die Teilnehmer dabei in die Welt der Rätsel und des Teamgeistes eintauchen.

Ein harmonisches Betriebsklima ist das Erfolgsgeheimnis jeder erfolgreichen Firma. Hier reicht es nicht nur, den Mitarbeitern einen gemütlichen Abend im Restaurant zu bieten. Während eines gelungenen Teamevents haben die Mitarbeiter die Chance, sich einmal völlig neu und unter einem ganz anderen Aspekt kennenzulernen. Abseits des stressigen Arbeitsalltags können die Mitarbeiter ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Dieses Gemeinschaftsgefühl wirkt sich positiv auf den Erfolg des Unternehmens aus.

Ein Teamevent in der schönsten Metropole Frankens erleben

Während eines CityHunters-Teamevents in Nürnberg lernen die Teilnehmer die schönste Metropole Frankens kennen. Sie lösen knifflige Rätsel im Team und knüpfen so ein ganz neues Band des kollegialen Zusammenhalts. Bei einem Teamevent in Nürnberg erfahren sie eine Menge über die Stadt an der Pegnitz. Die Metropole lockt jährlich tausende Besucher und verzaubert mit ihrer einzigartigen Atmosphäre. Auch die rund 500.000 Einwohner können sich an den vielen Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt gar nicht sattsehen.

Die CityHunters haben ihren Hauptsitz in Nürnberg. “Spielerisch das Betriebsklima verbessern” – das ist das Motto, hinter dem Geschäftsführer Daniel Sekula steht. “Egal ob zehn oder tausend Teilnehmer, bei uns glänzt jeder”, ergänzt Sekulas Co-Geschäftsführer C.-Philipp Steiner.

Ein ganz neues Wir-Gefühl entsteht

Nürnberg bietet mit seiner malerischen Altstadt und den vielen imposanten Kirchen die perfekte Kulisse für ein Teamevent. Die spannenden Aufgaben werden im Team gelöst, wobei die Teamfähigkeit auf die Probe gestellt wird. Die kniffligen Aufgaben lassen sich nur durch maximale Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Rätselfreude lösen. Stellt man sich dieser Herausforderung, wird ein ganz neues Wir-Gefühl zwischen den Kollegen geschaffen.

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

