Mit Franchise zum Erfolg

IHR ERFOLG – NUR EINEN WIMPERNSCHLAG ENTFERNT

ERFOLG VON ANFANG AN DURCH FRANCHISE MIT LUXUSLASHES®

DAS LUXUSLASHES® FRANCHISE-KONZEPT

Das LUXUSLASHES® Franchise-Konzept steht für gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg mit einem einzigartigen System.

Mit Franchise – Geringeres Risiko als Unternehmer zu scheitern durch Gemeinsamen wirtschaftlicher Erfolg.

LUXUSLASHES® revolutioniert seit Jahren den Bereich der professionellen Wimpernverlängerung und gibt als Marktführer jetzt die Standards der Zukunft vor. Die Marke LUXUSLASHES® hat mittlerweile die ganze Welt erobert und agiert international auf einem Qualitätslevel, das bisher kein anderes Unternehmen im Bereich der professionellen Wimpernverlängerung zu erreichen scheint. Es macht uns stolz, unseren Kunden stets die besten Produkte, gepaart mit einem einzigartigen Service anzubieten und wir sind bestrebt das LUXUSLASHES®-System stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Beim Franchising handelt es sich um eine Art Partnerschafts-System, bei dem ein bestehendes Unternehmen seine Geschäftsidee einem oder mehreren verschiedenen Unternehmensgründern leiht. Das Unternehmen, das die Geschäftsidee detailliert ausgearbeitet, getestet und entwickelt hat, wird hier als Franchise-Geber bezeichnet. Der Existenzgründer, der das ausgereifte Konzept von dem Franchise-Geber übernehmen, heißen Franchise-Nehmer. Diese sind selbstständig und handeln auch danach.

Franchisekonzepte sind fertig entwickelte Geschäftsideen, die mit mindestens einem Pilotbetrieb über einen längeren Zeitraum erprobt wurden. Jemand anderes (der Franchisegeber) ist hier also schon vor Ihnen in das größte (finanzielle) Risiko gegangen, hat das Geschäftsmodell entwickelt und immer wieder optimiert. Er weiß auch, welche Wege der Kundengewinnung am erfolgreichsten sind und welches Profil Ihre potentiellen Mitarbeiter am besten haben sollen. Beim Franchising hat jemand die wichtigsten Erfahrungen in der Geschäftsmodellentwicklung gemacht (und auch bezahlt!) und in einem Handbuch zusammengetragen.

Der große Vorteil einer Franchisegründung: Sie sind nicht allein. Mit der Entscheidung zum Franchise werden Sie Partner in einem Unternehmernetzwerk. Nutzen Sie es! Der Austausch mit Unternehmern, die alle das gleiche Geschäftsmodell betreiben, ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil im Vergleich zur Gründung als klassischer Einzelunternehmer.

MIT FRANCHISE – ZUM ERFOLG

Mit dem LUXUSLASHES® Franchise-Konzept haben Sie die Möglichkeit als Franchise-Partner am Unternehmenserfolg von LUXUSLASHES® teilzuhaben und diesen mitzugestalten.

Der Vorteil liegt in der Erfahrung

-International bekannte Marke

-Positives Image am Markt

-Weltweit & langjährig erprobt

-Permanente Weiterentwicklung

-Einzigartiges Know-How

-Interne kostengünstige Aus- und Weiterbildung

-Ständiger Erfahrungsaustausch

-Kontrollierter Gebietsschutz

-Qualitätsmanagement

-Kostensenkung durch Synergien

-Erfolgreiche Produkte

-Faire Kosten durch fixe Kosten

-Markenimage und Positionierung

-Besondere Einkaufsvorteile

-Social Media Betreuung durch die Zentrale

EINE STARKE PARTNERSCHAFT FÜR GEMEINSAMEN ERFOLG

Das LUXUSLASHES® Franchise-Konzept ist auf maximale Effizienz ausgerichtet. Die Franchise-Zentrale stellt Ihnen, dem Franchise-Partner, ein umfassendes Leistungspaket zur Verfügung, damit Sie sich auf Ihre ureigenen Aufgaben konzentrieren können, wie den erfolgreichen Verkauf der Anwendungsprodukte und der ergänzenden Dienstleistungen, die Beratung und Betreuung der Kunden und die Führung Ihrer Mitarbeiter. Gegenseitiges Vertrauen, ein fairer Umgang auf allen Ebenen und der gemeinsame Erfolg bieten die beste Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft. So wird das LUXUSLASHES® Franchise-Konzept zum Vorteil aller umgesetzt.

Mit Ihrem “Ja” zur LUXUSLASHES® Franchise-Partnerschaft erhalten Sie eine Fülle an Erfahrungen, Empfehlungen und Know-how, die Sie bei Ihrem Start in Ihre Franchise-Existenz unterstützt und mithilft, die Stolpersteine und Hindernisse eines klassischen Existenzgründers und Einzelkämpfers zu vermeiden. In der laufenden Franchise-Partnerschaft sind Sie nicht auf sich selbst gestellt. Gleichzeitig benötigen wir Ihre Erfahrungen vor Ort, Ihr regionales Know-how und das Feedback Ihrer Kunden aus der LUXUSLASHES® Lounge, um die Dienstleistungen und unser gesamtes Franchise-System kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Sie arbeiten mit einem System, das von Menschen entwickelt wurde, die seit vielen Jahren selbst am Kunden tätig sind und diese Erfahrung in Erfolg umwandeln. LUXUSLASHES® schafft Vertrauen, bietet Sicherheit und gibt jedem Franchise-Partner das Gefühl von Geborgenheit in der großen LUXUSLASHES® Familie. Denn nur wer seine Partner achtet wird auf Dauer gemeinsam erfolgreich sein!

Mehr Informationen erhalten Sie auf www.luxuslashes.com oder via office@luxuslashes.com.

Aus einer Idee wurde eine Marke.

Als einer der Marktführer im Bereich Wimpern Verkauft und vermarktet die GmbH Ihre entwickelten Produkte an B2B und B2C Kunden und stellt ein ausführliches Schulungskonzept sowie ein breites, exklusives Produktsortiment zur Verfügung. Durch gutes Marketing wurde daraus eine Marke, welche die Kunden kennen und auch gezielt suchen.

Qualität made in Austria

Bereits vor über 10 Jahren starteten Regina und Henryk Foltynek mit der Idee Wimpernverlängerungen auf höchstem Niveau in deren Salons anzubieten. Neben der Leitung von 3 Friseursalons mit über 40 Mitarbeitern, entwickelten Regina und Henryk Foltynek nebenbei ein paar Produkte wie Kleber, Wimpern oder Kosmetikprodukte da es damals am Markt keine geeigneten Produkte gab. Nach anfänglichen Fehleinkäufen wurde klar Produkte die wirklich halten gibt es nicht und eigene Produkte mussten her.

Eigentlich nur für deren eigene Salons gedacht , wurde schnell klar das diese Produkte auch andere wollen und die Marke Luxuslashes wurde geboren. Schulungen wurden erstellt, Kunden wurden durch Messen auf Luxuslashes aufmerksam und so wurde auch der deutsche Markt eröffnet.

Jetzt ist ein Team von 10 Leuten, 8 Trainern und mehreren Distributoren , auf fast 800m2 nur für Luxuslashes da und betreut und beliefert Kunden in der ganzen Welt.

Heutzutage sucht die Wimpernverlängerungs-Kundin nicht einfach ein x-beliebiges Studio. Sie will Qualität und Professionalität, der sie vertrauen kann. Dies ist unsere Aufgabe .

Kontakt

LUXUSLASHES

Regina Foltynek

Hauptstrasse 148 148

1140 Wien

+4366488454392

office@luxuslashes.com

http://www.luxuslashes.com

