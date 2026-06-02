Mit gelebter Partnerschaft zu mehr Sicherheit: Avacon zu Gast bei DENIOS

Wie praxisnah moderne Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit heute aussehen können, das erlebten Ende April rund 30 Abfallkoordinatoren der Avacon AG bei einem Erfahrungsaustausch am Hauptsitz der DENIOS SE. Der Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und betriebliche Sicherheit öffnete seine Türen für intensive Fachgespräche, praxisorientierte Einblicke und persönlichen Austausch. Die Avacon AG ist ein regionales Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Helmstedt (Niedersachsen). Der Versorgungsbereich erstreckt sich von der Nordseeküste bis Südhessen und umfasst große Teile Niedersachsens und Sachsen-Anhalts. Avacon ist Teil des E.ON-Konzerns und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 2 Milliarden Euro.

Seit inzwischen 40 Jahren verfolgt DENIOS ein klares Ziel: Unternehmen dabei zu unterstützen, Mensch und Umwelt nachhaltig vor Schäden zu schützen. Dieses Leitbild bündelt das Unternehmen heute unter der Vision „Vision Zero“ – einer Welt ohne Schäden an Mensch und Umwelt. Der Besuch der Avacon-Abfallkoordinatoren zeigte eindrucksvoll, wie dieser Anspruch in der täglichen Praxis gelebt wird.

Sicherheit zum Anfassen statt Theorie auf Papier

Im Mittelpunkt des Besuchs stand neben dem internen Erfahrungsaustausch insbesondere der praxisnahe Gefahrstoffparcours. Dort konnten die Teilnehmer ihr Wissen rund um sichere Gefahrstofflagerung anhand realitätsnaher Szenarien und verschiedener Lagersituationen vertiefen und überprüfen. Die positiven Rückmeldungen der Gäste bestätigten den hohen Praxisnutzen des Formats.

Darüber hinaus erhielten die Teilnehmenden bei einem Produktionsrundgang spannende Einblicke in die Fertigungsprozesse der unterschiedlichen DENIOS-Raumsysteme. Dabei wurden die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards deutlich, mit denen DENIOS seit 40 Jahren internationale Maßstäbe setzt.

Auch der moderne Showroom des Unternehmens bot Gelegenheit, zahlreiche Produkte und Sicherheitslösungen direkt vor Ort zu erleben und zu testen. Abgerundet wurde der Tag durch ein gemeinsames Mittagessen, bei dem die Gäste ihre Eindrücke vertiefen und weitere Gespräche führen konnten.

Wenn viele Bereiche gemeinsam die Vision Zero leben

Die Veranstaltung machte zugleich sichtbar, wie eng die verschiedenen Bereiche innerhalb von DENIOS zusammenarbeiten. Von Einkauf und Logistik über Marketing und Gästebetreuung bis hin zu Produktion und Außendienst greifen zahlreiche Prozesse ineinander, um Veranstaltungen dieser Art erfolgreich umzusetzen.

Gerade dieser enge Austausch mit Kunden und Partnern ist ein wichtiger Bestandteil der DENIOS-Unternehmensphilosophie. Denn die Vision Zero – eine Welt ohne Schäden an Mensch und Umwelt – entsteht nicht allein durch Produkte, sondern vor allem durch Wissenstransfer, partnerschaftliche Zusammenarbeit und praxisnahe Lösungen.

Die positiven Bewertungen der Teilnehmer, konkrete Produktanfragen sowie bereits geplante Folgeaktionen mit Avacon unterstreichen den Erfolg der Veranstaltung und zeigen zugleich, wie wichtig persönlicher Dialog und gemeinsames Lernen für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag sind.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

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