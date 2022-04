Mit geschultem Auge an der Maschine

Durch das Hezinger Service-Center werden für Mitarbeitende Aufgabestellungen an den Maschinen praxisnah erklärt

Um Produktions-Stopps vorzubeugen, wird direkt im Anschluss an die Inbetriebnahme einer Hezinger-Maschine und einem Funktionstest die Schulung der Bediener von Profis des Hezinger-Service-Centers durchgeführt. Hierbei werden die Kernfunktionen der jeweiligen Maschine praxisnah erläutert und aufkommende Fragen direkt und schnell beantwortet.

„Schulungen sollen dazu beitragen, dass das gesamte Potenzial der Maschinen schnellstmöglich ausgeschöpft wird und so eine optimale Produktion durchgeführt werden kann“, so Geschäftsleiter Thomas-Alexander Weber von der Hezinger Maschinen GmbH.

Auch in Sachen Kundenzufriedenheit sollen Schulungen zu einem guten Klima zwischen Hersteller und Kunde führen. „Durch enge Abstimmungen der kooperierenden Unternehmen werden die Kommunikationswege kurzgehalten und so die Fehlerkette auf ein Minimum reduziert“, führt Weber seinen Gedankengang weiter aus.

Um optimal handlungsfähig zu bleiben, werden die Bediener und Bedienerinnen in die Programmieraufgaben der jeweiligen Maschine eingewiesen. Anschließend werden die Problemstellungen von den Bedienern unter helfender Aufsicht selbst durchgeführt, um bereits erste Einblicke zu bekommen.

Seit mehr als 42 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

