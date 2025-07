Mit Herz in die Selbstständigkeit starten!

Zertifizierter Lehrgang zum Seniorenassistenten

Sie möchten mit Menschen arbeiten, echte Wertschätzung erfahren und dabei etwas Sinnvolles tun?

Dann ist der zertifizierte Lehrgang zum Seniorenassistenten der HELP Akademie genau Ihr Weg – Start im Herbst!

Gerade jetzt, wo unsere Gesellschaft immer älter wird, braucht es engagierte Menschen, die Senioren im Alltag unterstützen, ihnen zuhören, helfen, begleiten – und einfach da sind. Als Seniorenassistent:in sind Sie Bezugsperson, Begleiter:in und Lichtblick – mit Herz, Verstand und Einfühlungsvermögen.

Viele Menschen träumen davon, etwas Eigenes zu machen, sich beruflich zu verändern oder nach einer Familienphase neu durchzustarten – doch oft ist da diese eine Sorge: „Kann ich das überhaupt allein?“

Unsere klare Antwort: Ja, Sie können!

Denn wir lassen Sie auf diesem Weg nicht allein. In unserem zertifizierten Lehrgang lernen Sie nicht nur, wie Sie Senioren professionell und liebevoll begleiten, sondern auch, wie Sie Schritt für Schritt erfolgreich in die Selbstständigkeit starten – ohne Druck, aber mit viel Rückenwind.

Was Sie bei uns erwartet:

Eine praxisnahe, fundierte Ausbildung mit Herz

Unterstützung beim Aufbau Ihrer Tätigkeit: von A wie Akquise bis Z wie Zielgruppe

Stärkung Ihres Selbstvertrauens & Ihrer sozialen Kompetenz

Persönliche Betreuung durch erfahrene Dozent:innen

Eine wertschätzende Gemeinschaft Gleichgesinnter

Viele unserer Absolvent:innen sagen im Rückblick: „Ich hatte Zweifel, ob ich mich das traue – und heute bin ich stolz, dass ich es gewagt habe.“

Denn die Arbeit als Seniorenassistent:in ist nicht nur erfüllend, sondern bietet auch die Chance auf echte Unabhängigkeit – mit flexiblen Arbeitszeiten, viel Menschlichkeit und dem Wissen, gebraucht zu werden.

Starten Sie diesen Herbst in ein neues Kapitel – mit uns an Ihrer Seite.

Entdecken Sie Ihre Stärke, wachsen Sie an Ihrer Aufgabe und gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit Sinn und Herz.

Rufen Sie uns an unter 089-21545920

Oder schreiben Sie uns: info@help-akademie.de

Jetzt informieren und mutig den ersten Schritt machen!

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.