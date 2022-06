Mit Innovationen aus der Energie-Krise

Durch Effizienz Steigerungen Energie einsparen, bei Klima-Anlagen, Kühlhäusern, Kühlräumen, Kühlregalen und Kühltransportern.

Durch Effizienz Steigerungen, Energie einsparen, bei Millionen Klima-Anlagen, Kühlhäusern, Kühlräumen, Kühlregalen und Kühltransportern. Gas-Knappheit und die drastische Steigerung der Energiekosten für die Industrie und den privaten Verbrauch sind aktuell zur ernsten Bedrohung für Deutschland geworden!

Innovative Lösungen sind gefragt für den energiesparenden, nachhaltigen Betrieb von Kühlsystemen.

Problem: Kühlaggregate, Verdampfer etc. setzen in den Registern Feinstaub,Fett und organisches Material an, Nährboden für Bakterien und Pilze. Die schnelle Verschmutzung der Kühl-Register führt zu einer steigenden Verschlechterung der Kühlleistung und damit zu einem nicht notwendigen Stromverbrauch.

Systembedingt verschmutzen die Anlagen durch die Luftzirkulation schnell. Die Register setzen sich mit Feinstaub, Fett und organisches Material zu. Auch in den Kondensatwannen bildet sich ein Biofilm und verstopft die Abläufe. Nährboden für Bakterien und Pilze, die sich durch die Verdampfer in den zu kühlenden Räumen verteilen. Das antimikrobielles Oberflächen Coating, der Kühlregister schützt vor Schimmel, Bakterien und Viren, senkt signifikant den Verschmutzungsgrad, verlängert die Revisionsintervalle und die Kühl-Systeme können Energie- und kostensparend arbeiten.

Anlagen mit einem HECOSOL-TITANO® Coating erhöhen nachhaltig den Wirkungsgrad und reduzieren dadurch die Kosten im Energiebereich. Durch das HECOSOL-TITANO® Coating wird die Atem-Luftqualität signifikant verbessert – und ist darüber hinaus ein präventiver Gesundheitsschutz.

HECOSOL® mit Sitz in Bamberg (Bayern, Deutschland) ist ein mittelständisches Unternehmen welches seinen Fokus auf die Revolutionierung der Oberflächenhygiene gelegt hat.

Unterstützt von Bayern innovativ und der Staatsregierung werden neue antimikrobielle Wirkstoffe für eine langanhaltende Keimreduktion erforscht und entwickelt.

