Mit internationalem Rückenwind: Tunap Group wächst auch 2025

Die Tunap Group hat sich im Geschäftsjahr 2025 trotz anspruchsvoller Marktbedingungen erfolgreich behauptet: Die international tätige Unternehmensgruppe erzielte einen Umsatz von rund 274 Millionen Euro und verzeichnete damit ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr (2024: 269 Millionen Euro). Wesentliche Wachstumsimpulse kamen aus den internationalen Märkten. Die Tunap Group zählt zu den weltweiten Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen und beschäftigte im Jahresdurchschnitt 752 Mitarbeitende (2024: 702).

Mit Blick auf weiteres Wachstum hat Tunap im vergangenen Jahr die Unternehmensleitung verstärkt: Elisabeth Vag und Daniel Helwig, beide langjährige Führungskräfte im Unternehmen, wurden in die Geschäftsführung der Tunap GmbH & Co. KG berufen. Gemeinsam mit Maximilian Buchner und Oliver Graetsch bildet das Quartett das Leitungsteam der Unternehmensgruppe.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat Tunap 2025 ein moderates Umsatzwachstum erzielt, vor allem dank zahlreicher Produktneueinführungen und einer positiven Entwicklung in internationalen Märkten.

Seit 1974 verbindet Tunap innovative Chemie mit einem hohen Nachhaltigkeitsanspruch. Das Portfolio reicht von Lösungen für die Automotivebranche und die Industrie über kundenspezifische Produktlösungen für den Eigenmarkenvertrieb bis hin zu Produkten für die Fahrradpflege.

Das aktuelle Portfolio Tunap Automotive umfasst eine breite Palette an chemisch-technischen Produkten sowohl für die Wartung als auch für Reparaturen und Problemlösungen für alle Fahrzeugbereiche. Das von Tunap entwickelte Klimaanlagen-Reinigungsverfahren „airco well“ entspricht als einziges dem aktuellen Stand der Technik gemäß VDI/ZDK-Richtlinie 6032 – dem verbindlichen Hygienestandard für Fahrzeugklimaanlagen. Mit einer kostenlosen App rund um die professionelle Klimaanlagen-Komplettreinigung bietet Tunap Kfz- und Lkw-Werkstätten seit vergangenem Jahr eine praxisnahe digitale Unterstützung für die tägliche Arbeit.

Der Bereich Industry entwickelt und vertreibt Hochleistungs- und Spezialschmierstoffe für unterschiedlichste Industriebereiche. Im Segment Private Brand bietet Tunap seinen Kunden ein spezielles Sortiment an Schmierstoffen, Reinigern und Additiven für den Eigenmarkenvertrieb und entwickelt und produziert auf Wunsch individuelle Produktlösungen. Dazu gehört auch ein neues PFAS- und fluorfreies Imprägnierspray, das höchste Standards in Bezug auf Gesundheits- und Umweltverträglichkeit erfüllt.

Im Bereich Tunap Sports punktet Tunap mit einem breiten Sortiment an hochwertigen Fahrradpflegeprodukten für jedes Bike. Im Zuge eines umfassenden Marken-Relaunches führte Tunap im vergangenen Jahr die Produktkategorien Clean, Lube und Protect ein und strukturierte damit das komplette Sortiment verbraucherorientiert neu.

Tunap verfügt über eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung und produziert an drei Standorten: in Wolfratshausen (Bayern), in Lichtenau (Sachsen) und in Märstetten (Schweiz). Mit eigenen Auslandsgesellschaften und einer Vielzahl von Handelspartnern verfügt Tunap über ein ausgezeichnetes internationales Netzwerk. Deutschlandweit beschäftigt Tunap aktuell 350 Mitarbeitende, weltweit sind es insgesamt 752.

Für 2026 sind umfangreiche Investitionen in den Ausbau von Lager- und Logistikflächen sowie in die Modernisierung und Erweiterung des Aerosolmaschinenparks geplant. Ziel ist es, Prozesse weiter zu optimieren und eine steigende Kundennachfrage nachhaltig bedienen zu können.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 274 Millionen Euro (2025).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

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