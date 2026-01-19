Ab Januar 2026 nutzt HKL BAUMASCHINEN ein neues Markenzeichen.

Hamburg, 19. Januar 2026 – Ab sofort nutzt HKL BAUMASCHINEN (HKL) ein neues Logo, das sich klar, modern und zeitgemäß präsentiert. Dabei spiegelt das neue Markenzeichen die Weiterentwicklung des Unternehmens wider, das sich in den über 55 Jahren seines Bestehens zum führenden Anbieter der Branche in den Bereichen Vermietung, Verkauf und Service (in Deutschland, Österreich und Polen) entwickelt hat.

„HKL hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt und entsprechend auch unser Logo. Wir schärfen unseren Markenauftritt und sorgen für einen modernen, frischen Look, mit dem wir unseren Weg weitergehen“, sagt Alena Adam-Fehlberg, Ressortleiterin Marketing bei HKL BAUMASCHINEN.

Seit der Gründung von HKL im Jahr 1970 stehen die Buchstaben „HKL“ für die geografischen Wurzeln des Unternehmens in Hamburg, Kiel, Lübeck. Dieses zentrale Markenelement bleibt ebenso erhalten wie die bekannten Farben. Die überarbeitete Gestaltung verbindet Tradition mit einem modernen Erscheinungsbild und signalisiert, dass HKL für die Zukunft gut aufgestellt ist.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit 55 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2024 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

