MIT Nordbaden stellt sich neu auf – Neuer Bezirksvorstand nimmt Arbeit auf

Neuer Vorstand, klare Ziele

Karlsruhe. – Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU (MIT Nordbaden) hat sich neu aufgestellt und ein deutliches Signal an die Unternehmen und Selbstständigen in der Region gesendet: Der Mittelstand in Nordbaden hat eine starke Stimme. Unter der frisch gewählten Bezirksvorsitzenden Inka Sarnow hat sich der durch den Bezirksmittelstandstag gewählte Vorstand konstituiert und mit seiner Arbeit begonnen.

„Wir starten gemeinsam in eine neue Zeit. Unser Ziel ist klar: Die MIT Nordbaden soll die verlässliche Stimme des Mittelstands und der Selbstständigen in Nordbaden sein“, betonte Sarnow zum Auftakt. „Wir wollen zuhören, aufnehmen und handeln – und wir werden dafür sorgen, dass die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur wahrgenommen, sondern auch umgesetzt werden.“

Ein Aufbruch in eine neue Zeit

Mit der Wahl des neuen Bezirksvorstandes schlägt die MIT Nordbaden ein neues Kapitel auf. Der Mittelstand, geprägt durch Familienbetriebe, Handwerker, Freiberufler, Gründer und Selbstständige, bildet das Rückgrat der nordbadischen Wirtschaft. Gleichzeitig steht er unter enormem Druck: Fachkräftemangel, steigende Energiekosten, überbordende Bürokratie und eine schwache Konjunktur.

Die MIT Nordbaden will hier gestaltende Kraft sein – durch klare Forderungen an die Politik, durch die Organisation von Austauschformaten und durch direkte Nähe zu den Unternehmern. „Wir wollen die Probleme nicht nur beschreiben, sondern Lösungen anstoßen – und zwar gemeinsam mit denen, die tagtäglich Verantwortung tragen“, so Jan Kalus.

Dialog auf Augenhöhe – MIT als Partner der Wirtschaft

Der neue Vorstand kündigte an, künftig noch stärker auf die Unternehmen in Nordbaden zuzugehen. Geplant sind regelmäßige Unternehmensbesuche, Werkstattgespräche und thematische Fachforen. Ziel ist es, zu erfahren, „was den Unternehmern auf der Seele brennt“, und diese Anliegen direkt in die politische Arbeit einfließen zu lassen.

„Wir wollen Ansprechpartner sein – direkt, unkompliziert und verbindlich“, erklärte Sarnow. „Es gibt keinen besseren Weg, Wirtschaftspolitik zu gestalten, als mit den Menschen im Gespräch zu sein, die täglich Verantwortung für Mitarbeiter, Kunden und die Region übernehmen.“

Der neue Bezirksvorstand – ein Team für den Mittelstand

Das neue Team vereint unternehmerische Erfahrung, politisches Engagement und regionale Verwurzelung:

Bezirksvorsitzende: Inka Sarnow

Stellvertretende Vorsitzende: Alexander Fleck Jan Kalus Markus Schindele

Schatzmeister: Frank Loreth

Schriftführerin: Irene Seeger

Internetbeauftragter: Jürgen Pahls

Pressesprecher: Martin Kandzior

Mitgliederbeauftragte: Simone-Maria Brunner

Beisitzerinnen und Beisitzer: Karin Urbansky Thomas Baitinger Sabina Brenner Nicole Huber Karl Knopf Renata Mußgnung Dr. Peter Markowsky Jörg Marshall Rolf Seeger Wolfgang Klotz Peter Rebscher Dr. Gerald Müller Guido Heft Ulrich Kanstinger

Die MIT Nordbaden ist die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU in der Region Nordbaden. Sie vertritt die Interessen von Selbstständigen, Unternehmern und leitenden Angestellten innerhalb der Union. Ihr Ziel ist es, wirtschaftliche Vernunft, Eigenverantwortung und Leistungsprinzip in der Politik zu stärken. Die MIT Nordbaden versteht sich als Sprachrohr des Mittelstands gegenüber Politik und Verwaltung. Sie bringt wirtschaftliche Kompetenz in die politische Entscheidungsfindung auf kommunaler, regionaler und landesweiter Ebene ein.

Kontakt

MIT Nordbaden

Martin Kandzior

Basler-Tor-Str. 30

76227 Karlsruhe

01738825194



http://www.mit-nordbaden.de

