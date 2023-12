Mit Nubert entspannt in den Advent – 100% Musikgenuss, 0% Finanzierung!

Während Black Friday und Cyber Monday längst Geschichte sind, hält Nubert die Feiertagsfreude am Leben. Unter https://www.nubert.de/sale finden interessierte Kunden weiterhin erstklassige Angebote aus dem gesamten Portfolio. Die 0%-Finanzierung eröffnet dabei besonders für hochpreisige Produkte eine bequeme Lösung. So wird der Weihnachtswunsch von herausragendem Klang und exzellenter Unterhaltung Realität, ohne das Budget zu überreizen.

Schwäbisch Gmünd, 07. Dezember 2023 – Die festliche Jahreszeit wird bei Nubert noch klangvoller: Mit der aktuellen 0% Finanzierungsaktion vom 11. Dezember 2023 bis zum 07. Januar 2024 macht der Hersteller aus Schwäbisch Gmünd klangvolle Erlebnisse zum Greifen nah. Liebhaber der ehrlichen Lautsprecher können sich so auch größere Klangträume erfüllen und dafür sorgen, dass Weihnachten alles andere als eine „Stille Nacht“ wird.

Ohrenschmaus unterm Tannenbaum: kleine Raten ohne Reue

Ob drahtlose Power in Form der nagelneuen, aktiven nuZeo Serie, klangstarke Soundbars oder erstklassige Elektronik – Nubert macht die Finanzierung für das perfekte Weihnachtsgeschenk ganz entspannt, egal ob es darum geht, den Liebsten oder sich selbst eine Freude zu machen. Die 0% Finanzierungsaktion ermöglicht es Kunden, bis zum 07.01.2024 hochwertige Audioprodukte zu erwerben, ohne sich um Zinsen sorgen zu müssen. Die perfekte Gelegenheit, das Zuhause mit einem vollwertigen Dolby Atmos Soundsystem zum Heimkino zu verwandeln oder auf einem brandneuen Stereo-Setup den liebsten Weihnachtsliedern unter dem geschmückten Baum zu lauschen.

100% Musikgenuss, 0% Finanzierung!

Die 0% Finanzierungsaktion gilt für den gesamten Nubert Online-Shop. Der Aktionszeitraum läuft von 11.12.2023 bis einschließlich 07.01.2024.

Weitere Informationen: www.nubert.de/null-prozent-finanzierung

Über Nubert

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat.

Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

www.nubert.de

Firmenkontakt

Nubert electronic GmbH

Alexander Schäffer

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd

+49(0)7171 8712 0



http://www.nubert.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Björn von Bredow

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 911 310910-0

+49 911 310910-99



http://pressecenter.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.