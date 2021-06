Mit positiver Lebenseinstellung seine Mitmenschen glücklich machen

East Kilbride, Glasgow, 18.06.2021 – Es gibt für Menschen, die alleine leben und sich sehnlichst den wirklich passenden Partner an ihre Seite wünschen, nichts Schöneres, als wenn sich dieser Wunsch schnell erfüllt. Die Partnervermittlung TTPCG ® erfüllt den Wunsch vieler Singles, den wirklich passenden Partner schnell kennenzulernen, seit 1981 zuverlässig und hat für Millionen Menschen den wirklich passenden Partner ausgewählt und ihnen diesen vorgestellt. Durch vielfältige Marketing Aktivitäten spricht TTPCG ® täglich Millionen Menschen auf Partnersuche an. Wissenschaftliche Methoden und eine digitale Infrastruktur garantieren in Verbindung mit dem Kundenteam, welches täglich rund um die Uhr für die Nutzer der Dienste von TTPCG ® da ist, schnelles Partnerglück. Damit wird der Zufall ausgeschaltet, wann und ob überhaupt, einem Single der wirklich passende Partner:in irgendwo mal begegnet. Jedem partnersuchenden Single muss klar sein, dass diese Dienstleistung mit Garantien nicht gratis erfolgen kann, jedoch erfolgt diese Dienstleistung bei TTPCG ® sehr preiswert, da sich TTPCG ® als low prices Anbieter versteht. Die Beratung eines jeden Singles auf Partnersuche ist übrigens gratis, genau wie die Broschüre Wege zum Partnerglück.

TTPCG ® Singleberater sind hochmotivierte TTPCG ® Lizenznehmer

Mit den Worten hochmotiviert, qualifiziert, menschlich und freundlich lassen sich alle TTPCG ® Singleberater umschreiben. Hier stellen wir exemplarisch Frau Eva Berger vor. Eva arbeitete schon immer gerne mit Menschen. Sie ist Reiki Meister und kann dazu eine Coaching Ausbildung zum NLP Practitioner vorweisen. NLP ist bildlich beschrieben ein Werkzeugkasten für die Kommunikation mit sich und anderen. NLP heisst Neuro Linguistisches Programmieren und ist ein Werkzeugkasten mit Techniken, Methoden und Einstellungen, die wir alle nutzen können, um wirkungsvoll mit uns selbst und mit anderen zu kommunizieren. Reiki hingegen wird als eine Energie postuliert, die in allem, was lebt, vorhanden sein soll. Mit Wissen, Können und Freundlichkeit war die sympathische Eva Berger in der Führung als Store Manager mit 40 Mitarbeitern tätig. So hat sich Eva viel mit sich selbst, anderen Menschen und ihrem Leben beschäftigt. Übrigens, viele erfolgreiche Menschen nutzen NLP, um unerwünschte Einschränkungen in ihrem Leben zu überwinden und sich neue Verhaltensmöglichkeiten anzueignen.

Eva Bergers Lebensweg vom Store Manager zur TTPCG ® Singleberaterin

Alle Singleberater im TTPCG ® Team haben ihre eigene Autobiographie. Zuvor waren manche Singleberater im weltweiten Team der TTPCG ® Handwerker oder Unternehmer oder Feuerwehrmann oder Flugkapitän oder Verkäuferin oder Angestellte oder Reisebusfahrer oder, oder. Gemeinsam haben alle TTPCG ® Singleberater die Vision, Menschen ohne Partner:in durch qualifizierte Beratung, die auch mittels Videokonferenz erfolgen kann, den Weg in eine harmonische Partnerschaft aufzuzeigen. Für diese Aufgabe wurde auch Eva Berger bestens vorbereitet. Jedem TTPCG ® Singleberater steht das TTPCG ® Online-Kompetenzzentrum sowie das 24/7 Support Team mit Live Chat immer zur Seite. Obwohl der Support für Deutschland, Österreich und die Schweiz aus Standorten in den USA, Australien oder Dubai erfolgt, erfolgt dieser dank technischer Infrastruktur in deutscher Sprache. Ein zusätzliches Modul zum Erfolg aller TTPCG ® Singleberater ist die Unterstützung durch den erfahrenen Master Center Manager Rolf Lüdicke, der über viele Jahre fundierte Erfahrung im weltweiten TTPCG ® Team verfügt.

TTPCG ® Singleberaterin Eva Berger lebt heute ihren beruflichen Lebenstraum

Attenkirchen ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Freising. Der Ort gilt als südliches Tor zur Hallertau, Deutschlands grösstem Hopfenanbaugebiet. Attenkirchen ist die Heimat von Eva. Singles, die den wirklich passenden Partner bald treffen wollen, sollten sich von Eva Berger, einer sehr herzlichen und bestens qualifizierten TTPCG ® Singleberaterin gratis beraten lassen. Eva freut sich darauf, den Menschen ohne Partner das Glück einer harmonischen Partnerschaft zu bescheren. Eine Mail an Singleberater(at)bergereva.de kann der erste Schritt auf dem Weg zum wirklich passenden Partner werden.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Aidan Craig, East Kilbride, Glasgow, G74 1LW gelesen. Deutsche Übersetzung von Caja Abercrombie.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

