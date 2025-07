Mit RealPower energiegeladen in den Urlaub

Ob Citytrip, Festival-Wochenende oder Roadtrip im Camper – mit leerem Akku macht keiner gern Urlaub. RealPower liefert die passenden Lösungen, damit Smartphone, Laptop & Co. unterwegs immer mit Energie versorgt sind: ein Reisekoffer mit integrierter Ladefunktion, ein faltbares Solarpanel für nachhaltigen Strom unterwegs und eine stylishe Powerbank für den schnellen Energieschub zwischendurch. Damit bleibt die mobile Technik auch fernab der Steckdose jederzeit einsatzbereit.

RealPower HGP-1: Der Koffer, der mehr kann

Der RealPower HGP-1 kombiniert durchdachtes Design mit praktischer Technik: In einem separaten, ausklappbaren Fach bietet der schwarze Hartschalenkoffer ausreichend Platz, um Tablet und Laptop bis 22 Zoll sicher zu verstauen und sie gleichzeitig über eine optionale Powerbank mit Energie zu versorgen. Zusätzlich ermöglichen externe USB-Ports an der Außenseite auch das Laden von mobilen Geräten – ganz ohne den Koffer zu öffnen. Für extra Komfort verfügt der HGP-1 über einen Getränkehalter am Gehäuse sowie eine ausklappbare Smartphone-Halterung am Teleskop-Griff. So lässt sich das mobile Gerät ideal positionieren, um die Wartezeit bequem mit einem Film zu überbrücken. Dank der vier leichtgängigen Rollen lässt sich der Koffer mit den Maßen 385 x 595 x 245 mm (B x H x T) mühelos auf unterschiedlichstem Terrain bewegen – ob Flughafen, Bahnsteig oder Campingplatz. Den Koffer gibt es zu einer UVP von 149,95 Euro.

RealPower PB-5000 MAG Watch: Energie in der Jackentasche

Passend zum Koffer, aber auch ideal für die Hand- oder Jackentasche: Die RealPower PB-5000 MAG Watch ist eine kompakte Powerbank im schicken Industriedesign mit 5000mAh Kapazität, die Smartphones und Smartwatches wahlweise kabellos lädt. Das transparente Gehäuse mit integrierter Standfunktion macht die Powerbank nicht nur zum praktischen Begleiter, sondern auch zur cleveren Stütze für unterwegs: So wird das Ansehen von Videos oder Serien im Zug oder Flugzeug ganz einfach – und der Akku hält dabei zuverlässig durch. Die RealPower PB-5000 MAG Watch ist zu einem Preis von 39,99 Euro im Handel sowie online beispielsweise bei MediaMarkt erhältlich.

RealPower SP-30 E Universal: Sonnenenergie beim Wandern, Zelten und Co.

Am Strand, auf dem Berg oder während eines Festivals sind Steckdosen häufig Mangelware. Damit Powerbank, Smartphone, Tablet und Co. trotzdem nie der Strom ausgeht, darf das faltbare Solarpanel SP-30 E Universal von RealPower für grüne Energie im Urlaub nicht fehlen. Über zwei USB-A-Slots sowie einen USB-C-Port lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig direkt über das 30-Watt-Panel laden. Dabei ist der Ladeprozess dank Power Delivery und QuickCharge-Technologie effizient und schnell, während ein Überlastungs- und Überladungsschutz für Sicherheit sorgt. Die integrierten Ösen und mitgelieferten Karabinerhaken machen die Befestigung am Wanderrucksack oder Zeltdach besonders einfach. Staub- und spritzwassergeschützt trotzt das Solarpanel auch wechselnden Wetterbedingungen. So bleibt unterwegs immer genug Energie – ganz ohne Steckdose. Das auf DIN-A4-Größe faltbare Solarpanel RealPower SP-30 E Universal ist aktuell bei Amazon für nur 61,67 Euro – statt 89,99 Euro UVP – zu haben.

Die Marke RealPower gehört zur Alsdorfer ultron AG und steht seit vielen Jahren für spannungsgeladene Produkte. Das Portfolio erstreckt sich von Netzteilen über Wireless Charger und Zubehör bis hin zu Powerbanks. Dabei bietet RealPower Lösungen für stationäre PCs, Laptops und mobile Geräte. Ob Apple-Device, Android-Smartphone oder sogar Laptop, mobile Geräte werden mit den RealPower-Produkten auch unterwegs im Nu mit Strom versorgt. Smarte Charging-Technologien schützen derweil vor Überspannung oder Kurzschlüssen und finden automatisch für jedes Endgerät die optimale Ladespannung. Die leistungsstarken Powerbanks wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Neben einem ansprechenden Design liefern die Produkte außerdem eine nachhaltige, TÜV-geprüfte Qualität. Den privaten wie auch geschäftlichen Alltag gestaltet das RealPower-Portfolio auch mit stationären Produkten energiegeladen. Netzteile und Ladegeräte, die mobile Endgeräte in kürzester Zeit mit neuer Energie versorgen, oder interne Lösungen für den Rechner gehören ebenfalls zum Spezialgebiet der Marke. Ob kabelgebunden oder als Wireless Charger, Ladevorrichtung für das Auto oder ein kompletter Ladeschrank für Business-Anwendungen – RealPower ist der Profi für jede Form der Stromversorgung.

https://www.realpower.de/

Bildquelle: © Till Konstanty