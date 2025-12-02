Mit Resilienz durch die Pleitewelle

Wie resiliente Führung Krisen in Chancen verwandelt

Die aktuelle Pleitewelle in der deutschen Wirtschaft sorgt für Verunsicherung – bei Führungskräften und Mitarbeitenden gleichermaßen. Während Insolvenzen zunehmen, Marktbedingungen unberechenbarer werden und KI immer mehr Arbeitsbereiche übernimmt, wächst der Druck auf Entscheider, schnell zu handeln. Doch „schnell, schnell“ ist selten die richtige Lösung. Diese Beobachtung macht auch Keynote Speaker Bettina Stark: „Ich erlebe immer wieder Geschäftsführer, die nur reagieren, ohne zu reflektieren, wozu sie stehen.“ In ihrer Keynote vermittelt sie, wie Leadership-Persönlichkeiten in Zeiten massiver Umbrüche Resilienz aufbauen, Ressourcen nutzen und ein agiles Mindset entwickeln können.

Seit Monaten schon steigt die Zahl der Firmeninsolvenzen in Deutschland. Allein im Oktober vermeldete das Statische Bundesamt eine deutliche Zunahme um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuletzt waren die Zahlen 2015 auf einem ähnlich hohen Stand. Doch ist das bereits der Höhepunkt dieser Pleitewelle? Was können gerade Unternehmer machen, um nicht auch noch von ihr ergriffen zu werden? Die Rednerin und Change-Kommunikatorin Bettina Stark nennt hier vor allem ein Stichwort: Resilienz. Denn diese Eigenschaft wird gerade für Führungskräfte inmitten dieses wirtschaftlichen Umbruchs immer wichtiger. Unter anderem in ihrer Keynote zu den Themen Change, Resilienz und Leadership der Zukunft „Change braucht starke Wurzeln“ zeigt die Keynote Speakerin, wie Unternehmen gerade jetzt Resilienz stärken, Ressourcen nutzen und ein agiles Mindset entwickeln können.

Eine Analyse von McKinsey zeigt, dass sich 84 Prozent der Führungskräfte auf zukünftige Störungen nicht ausreichend vorbereitet fühlen. Für Bettina Stark ist das ein klarer Hinweis darauf, dass Change heute mehr denn je eine strategische Kernaufgabe ist und dass Resilienz zur unverzichtbaren Leadership-Kompetenz wird. „Leadership der Zukunft heißt, Stabilität zu geben und gleichzeitig bereit zu sein, loszulassen“, so die faszinierende Rednerin. Als Keynote Speakerin erlebt sie in Unternehmen immer wieder, dass Entscheidungen unter Druck getroffen werden. „Wer dagegen resilient führt, schafft Raum für Neues, auch wenn Pläne sich ändern. Starke Wurzeln geben Halt, bewegliche Zweige machen Wachstum möglich“, erklärt die Rednerin, die seit Jahren Führungskräfte in Veränderungsprozessen begleitet und besonders auf Networking setzt.

In ihrem Vortrag zeigt sie auf, wie ein agiles Mindset nicht nur schnelle Reaktionen ermöglicht, sondern auch solidarische Stabilität für das gesamte Team schafft. Dabei macht sie deutlich, dass Agilität keine Methode, sondern eine Haltung ist, um in der Führung flexibel, lernbereit und mutig voranzugehen. Gerade in einer Zeit, in der KI-Geschäftsmodelle neu definiert und Routinen revolutioniert werden, brauchen Unternehmen Orientierung und innere Stabilität. Ein weiterer Schwerpunkt von Stark ist die bewusste Nutzung von Ressourcen nutzen für die Zukunft einer Organisation; dazu gehört auch der Aufbau eines stabilen und unterstützenden Netzwerks. „Networking entscheidet heute darüber, wie schnell wir uns von Rückschlägen erholen und welche Chancen im Change wir erkennen“, betont die Keynote Speakerin. Durch gezieltes Networking, gegenseitige Unterstützung und den Austausch über Branchen hinweg gewinnen Teams neue Perspektiven und damit auch neue Kraft für den nächsten Schritt.

In Krisenzeiten neigen viele Geschäftsführer und Führungskräfte dazu, sprunghaft auf jedes neue „Pferd“ aufzusteigen. Doch Stark warnt: „Wer ständig nur reagiert, verliert den Blick auf das, was trägt.“ Mit ihrem Ansatz unterstützt die Rednerin Unternehmen dabei, eine klare Resilienz-Strategie zu entwickeln, Zukunftsthemen wie KI aktiv zu gestalten und den Wandel bewusst zu führen. Mit ihrer Expertise als Keynote Speakerin, ihrer Erfahrung als Rednerin und ihrem tiefen Verständnis für Change vermittelt Bettina Stark praxisnahe Impulse für eine Führung, die Halt gibt, Mut macht und den Weg in die Zukunft offenhält. Denn: Change braucht starke Wurzeln – und eine Führung, die bereit ist, diese zu pflegen.

Als Unternehmensberaterin und Impulsgeberin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre ZuhörerInnen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Zwischen 2021 und 2023 gestaltete Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft lautete: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche, sei es für Mensch oder Unternehmen.

