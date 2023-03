Mit Roberts Radio trendsicher in den Sommer

Prescot, 30. März 2023 – Für mode- und trendbewusste Musikliebhaber stellen die klassischen Farben von Audiogeräten oft eine Herausforderung dar. Schlichte Farbtöne lassen gerade kompakte Bluetooth-Lautsprecher unscheinbar in Wohnlandschaften verschwinden – das auch durchaus gewollt sein kann. Möchte man jedoch ansprechende Akzente setzen, eigenen sie sich nur bedingt als auffälliger Eyecatcher. Anders beim britischen Traditionshersteller Roberts Radio: Die kompakten Lautsprecher und Radios bieten mit ihrer breiten Farbpalette Gestaltungsmöglichkeiten für das stylische Zuhause und das perfekte Accessoire für unterwegs.

Revival Petite in Pop Orange und Electric Blue

Leuchtendes Orange und tiefblaue Töne sind unter den lebendigen Farben des Frühsommers ein echter Blickfang. Beide Farben finden sich im Kleiderschrank des Revival Petite wieder und schmiegen sich als weiches Kunstleder über das Holzgehäuse des sehr kompakten DAB+ Digitalradios. Auch AUX und Bluetooth (5.0) sind an Bord und mit dem verbauten Lithium-Ionen-Akku sind bis zu 20 Stunden Wiedergabe der liebsten

Playlists möglich.

Preis (UVP inkl. MwSt.): 149,00 Euro

Verfügbarkeit: Ab sofort

Farben: Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange, Sunshine Yellow und Electric Blue

Revival UNO BT in Deep Green

Mit ganzen acht attraktiven Farbvarianten lässt sich das moderne Radio flexibel kombinieren. Besonders das Finish in einem satten Grün, bereichert Wohnraum und Garten mit optisch aktuellem Zeitgeist. Selbstverständlich ist das Revival UNO BT neben DAB/DAB+/FM-Sender auch mit moderner Bluetooth Streaming Funktion ausgestattet. Schlaf- und Alarmfunktionen lassen keinen Trend mehr verpasse.

Preis (UVP inkl. MwSt.): Ab 229,00 Euro

Verfügbarkeit: Ab sofort

Farben: Deep Green, Dusky Pink, Pastel Cream, Black, Duck Egg, Dove Grey, Teal Blue und Sunburst Yellow

Beacon 335 in Duck Egg und Berry Red

Das Spitzenmodell unter den Roberts Radio Bluetooth-Lautsprechern vereint modernste Technik und Retrodesign. Der Beacon 335 bietet matte und auch dezente Farben, die perfekt mit den satten Tönen des Frühsommers harmonieren. Dank verschiedener EQ-Voreinstellungen passt sich der farbenfrohe Lautsprecher nicht nur durch die Optik dem persönlichen Stil des Besitzers an. Mit der kabellosen Kopplung können gleich zwei Geräte im selben Raum für ein noch volleres Stereo-Erlebnis und trendige Farbtupfer sorgen.

Preis (UVP inkl. MwSt.): Ab 199,00 Euro

Verfügbarkeit: Ab sofort

Farben: Duck Egg, Berry Red, Pastel Cream und Carbon Black

Beacon 325 in Sunburst Yellow

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden ist der attraktive-Bluetooth Lautsprecher im frühsommerlichen Gelbton der perfekte Begleiter zu jedem Ausflug. So wie eine modische Handtasche ein Outfit abrunden kann, ist auch der musikalische Wegbegleiter von Roberts ein Statement. Der Beacon 325 in Sunburst Yellow zaubert besonders im Frühling 2023 ein paar Sonnenstrahlen in trendige Outfits. Als echter Hingucker bringt er auch das gewisse Etwas in jede Wohnlandschaft.

Preis (UVP inkl. MwSt.): Ab 169,00 Euro

Verfügbarkeit: Ab sofort

Farben: Dusky Pink, Midnight Blue, Sunburst Yellow, Charcoal Grey und Teal Blue

Über Roberts Radio

Seit 90 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

