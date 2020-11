Mit Selbstanalyse die Beziehung retten

Ratgeber in Buchform zeigt: Selbstreflektion kann dazu beitragen, die Beziehung zu retten

“Für Autor und Erfolgscoach Kai-Uwe Harz liegt der Ausgangspunkt für glückliche Partnerschaften in einem selbst. Um die Beziehung zu retten, bedarf es also Raum zur Selbstreflektion, Offenheit gegenüber den eigenen Bedürfnissen und Wünschen sowie der eigenen Prägung durch Familie und Biografie. In seinem Ratgeber “Du! und deine Partnerschaften” verhilft Kai-Uwe Harz seinen Lesern zu einem neuen Blick auf sich selbst und damit auf die Beziehungen, in denen sich seine Leser befinden.

Um die Beziehung zu retten, braucht es den Blick auf sich selbst

Grundlage für seine strukturierte Beziehungsreflektion ist dabei die gezielte Beschäftigung mit grundlegenden Fragen der Biostrukturanalyse. “Wer bin ich? Was wurde mir in die Wiege gelegt? Was macht meine Persönlichkeit aus? Wie ist mein Lebenspartner aufgestellt? Unter welcher Überschrift lässt sich die Partnerschaft einsortieren: Gleich und Gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? In einem zweiten Schritt geht es um die Auseinandersetzung mit den Prägungen der Beziehungspartner und im dritten um die grundlegenden genetisch bedingten Unterschiede zwischen Mann und Frau”, beschreibt der Autor den Aufbau seiner Anleitung für glücklichere Beziehungen.

Ratgeber “DU! und Deine Partnerschaften”: Ins Stocken geratene Beziehung retten

Dabei setzt Kai-Uwe Harz wie schon in seinen anderen beiden “Du! Werken” auf die gezielte Einbeziehung seiner Leser. Mitmachen, mitnotieren, zu Papier bringen – das sind für ihn ganz hilfreiche Werkzeuge, um zu einer umfassenden Selbstanalyse der eigenen Rolle in der Partnerschaft zu gelangen. Seinen Lesern macht er deutlich: “Das Wissen um die eigenen Bedürfnisse und Wünsche und die offene Kommunikation darüber mit dem Partner lässt aus den beiden an der Beziehung Beteiligten ICHs ein WIR entstehen.” Vor diesem Hintergrund versteht sich das Buch “Du! und Deine Partnerschaften” als begleitendes Instrument, sich über die Dinge bewusst zu werden, die einen selbst und die Partnerschaft prägen, die Einfluss auf das gemeinsame Leben haben und die die Grundlage für Akzeptanz und Verständnis bilden. Kai-Uwe Harz ist überzeugt, dass Menschen, die offen für die Annäherung an sich selbst sind in “Du! Und deine Partnerschaften” eine wichtige Handreichung finden, um ihre ins Stocken geratene Beziehung zu retten.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

