Mit Selbstführung zum Erfolg: Award für Lisa Peters

Beim internationalen Speaker Slam überzeugte die Unternehmerin aus Bamberg mit einem starken Appell für mehr weibliche Führung und Selbstwirksamkeit.

Wiesbaden / Bamberg, Juli 2025.

Mit einem eindrucksvollen Impulsvortrag über Selbstführung, unternehmerischen Mut und weibliche Wirkungskraft wurde Lisa Peters beim diesjährigen Speaker Slam in Wiesbaden mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Die Unternehmerin und Empowerment-Expertin nutzte die Bühne, um deutlich zu machen: Weibliche Selbstwirksamkeit ist kein Randthema – sie ist ein Wirtschaftsfaktor.

Im Zentrum ihres Vortrags stand die Überzeugung, dass Selbstführung weit über persönliche Entwicklung hinausgeht. Peters zeigte auf, wie emotionale Intelligenz, Klarheit und Verantwortungsbewusstsein Frauen befähigen, Teams zu führen, Projekte zu gestalten und Wandel aktiv mitzugestalten – sei es in Unternehmen, Organisationen oder der Gesellschaft.

„Selbstführung ist keine private Reise – sie ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit“, betonte sie. Ihre Botschaft: Frauen, die ihre Kompetenzen kennen und mutig auftreten, schaffen nachhaltige Wirkung.

Der Speaker Slam 2025 brachte 218 Redner:innen aus 23 Nationen zusammen – Menschen, die mit klaren Botschaften Veränderungen anstoßen wollen. In diesem Jahr war die starke Präsenz weiblicher Stimmen besonders auffällig. Lisa Peters“ Auftritt wurde von der Jury besonders für seine inhaltliche Tiefe, Präsenz und Relevanz hervorgehoben.

Im Anschluss an die Veranstaltung erhielt sie direkt eine Einladung zum nächsten Speaker Slam in New York – vermittelt über das Expertenportal von Josua Laufer, das inspirierende Persönlichkeiten international sichtbar macht. Ein weiterer Schritt, Frauen darin zu stärken, ihre Wirkung kraftvoll und selbstbewusst zu entfalten.

Lisa Peters ist Empowerment-Coachin und Expertin für Selbstführung mit dem Fokus auf die Stärkung weiblicher Führungskompetenzen. Mit viel Leidenschaft begleitet sie Frauen dabei, ihre innere Stärke zu entdecken, mutig Verantwortung zu übernehmen und ihre Wirkung im Beruf und im Leben zu entfalten.

Ihre Arbeit verbindet praxisnahe Methoden mit emotionaler Intelligenz und Klarheit, um nachhaltige Veränderungen zu ermöglichen. Durch Workshops, Einzelcoachings und inspirierende Vorträge gibt Lisa Peters Impulse für mehr Selbstwirksamkeit und authentisches Leadership – und setzt sich dafür ein, dass Frauen sichtbarer und selbstbewusster in Führung gehen.

Lisa Peters glaubt fest daran, dass selbstbewusste Frauen nicht nur ihre eigene Zukunft gestalten, sondern auch die Wirtschaft und Gesellschaft von morgen prägen.

