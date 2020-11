Mit SEO Agentur in München punkten

München ist für Unternehmen ein umkämpfter Standort, auch im Internet – SEO als Option

MÜNCHEN. München gilt seit vielen Jahren als einer der dynamischsten Wirtschaftsstandorte in Deutschland. DAX Konzerne wie BMW, Siemens und die Allianz haben hier ebenso ihren Sitz wie innovative Start-ups. Mit der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München beherbergt die bayerische Landeshauptstadt gleich zwei der besten Universitäten Deutschlands.

Wer als Unternehmer oder Freiberufler in München auf sich aufmerksam machen will, muss schon etwas bieten. Das gilt offline wie online. SEO, also Search Engine Optimization oder Suchmaschinenoptimierung, ist für die regionale Präsenz im Netz von zentraler Bedeutung.

Warum ist Local SEO in München unabdingbar?

Das Ziel der Suchmaschinenoptimierung lautet, im intensiven Wettbewerb, um die vorderen Plätze der Suchergebnisse gut abzuschneiden und wenn möglich auf der ersten Seite zu erscheinen. Diese Suchergebnisse sind bereits seit längerem lokalisiert. Das bedeutet konkret: Eine bestimmte Suchanfrage in München führt zu anderen Ergebnissen als dieselbe Anfrage in Hamburg, Berlin oder Köln.

Diese lokalisierte Suche ist in vielen Fällen von Vorteil, sowohl für die Inhaber der Webseiten als auch für deren Besucher. Wer einen Friseur sucht, eine Pizza bestellen möchte, ein Bauunternehmen ausfindig machen muss oder einen Arzt konsultieren will, ist vornehmlich an lokalen Ergebnissen interessiert. Google trägt dieser lokalen Ausrichtung der Interessen Rechnung. Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung muss sich auf genau diese Präferenz der Suchmaschinen einstellen, um erfolgreich zu sein.

Warum ist eine professionelle SEO Agentur in München der richtige Partner?

Die regionale Suchmaschinenoptimierung ist ein sehr komplexes Unterfangen. Sie umfasst diverse Maßnahmen, die Content, also Inhalt in Form von Text, Bildern und Videos, ebenso beinhaltet wie einen intelligenten Linkaufbau. Einträge in Google My Business, Google Maps und Apple Maps gehören ebenfalls dazu.

Auch die Einbindung der relevanten sozialen Netzwerke wie Facebook oder beruflich orientierte Netzwerke wie XING und LinkedIn spielen eine Rolle. Ohne das nötige Knowhow ist eine erfolgreiche regionale Präsenz im Netz kaum zu bewerkstelligen. Wie auch in anderen Bereichen ist die erfolgreiche Partnerschaft mit Profis die richtige Wahl. Eine SEO Agentur ist für lokale Suchmaschinenoptimierung deshalb der richtige Partner.

