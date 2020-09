Mit SEO die Konkurrenz in St. Gallen hinter sich lassen

Digitalisierung im Unternehmen kann durch die SEO Agentur für St. Gallen eine professionelle Unterstützung erhalten

ST. GALLEN. Die Aufträge der klassischen SEO Agentur in St. Gallen könnten in den nächsten Monaten durch ein erfreuliches Plus gekennzeichnet sein. Denn das Medien Lab, das das Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement der Universität St. Gallen (HSG) in die Diskussion gebracht hatte, wird offensichtlich nicht verwirklicht. Die Einrichtung, die Medienunternehmen als Unterstützung bei deren Digitalisierung hätte dienen sollen, wurde von der Regierung geprüft – und abgelehnt. Web Agenturen sind etablierter Partner der Unternehmen in Sachen Digitalisierung. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen sind sie mehr denn je eine wertvolle Unterstützung. Das gilt besonders für die moderne Website, die mit effizienter SEO und dem bedeutsamen regionalen Bezug für St. Gallen in der Schweiz überzeugen kann.

Was SEO in St. Gallen so wichtig macht

SEO – das Kürzel für Search Engine Optimization – ist eine Methode im Onlinemarketing, mit der Google als weltweit wichtigste Suchmaschine der Welt zum positiven Ranking einer Website veranlasst werden kann. Und dieses Ranking ist vergleichbar mit einer prominenten Platzierung im gelben Branchenbuch im vor-digitalen Zeitalter. Webseitenbetreiber, die sich dem Thema Suchmaschinenoptimierung nicht widmen, müssen damit rechnen, dass die Website schlecht besucht wird. Damit dies vermieden wird, lohnt sich die Beauftragung der SEO Agentur für St. Gallen. Sie kann umsetzen, dass eine Internetpräsenz optimal rankt – und zwar genau für den Bereich, für den ein Unternehmen aufgestellt ist: regional, national oder international. Das Motto “von der Schweiz in alle Welt” kann mit einer renommierten SEO Agentur für St. Gallen in die Tat umgesetzt werden.

Wertvollen Ergänzungen für SEO in St. Gallen

Oft geht es bei Suchmaschinenoptimierung auch um das Thema Reputationsmanagement – eine spezielle Form der SEO. Wer keine eigenen Inhalte gut sichtbar im Internet platziert hat, muss jederzeit damit rechnen, dass das tun. Beispielsweise in Form von Bewertungen, Forenbeiträgen oder auf Presseportalen. Nur selten sind diese Inhalte im Sinne des Betroffenen. Mit einem professionellen Reputationsmanagement können Agenturen den Leumund eines Unternehmens, wiederherstellen, indem sie Negativinhalte mit eigenem Content verdrängen.

Auch der Komfort für den User spielt bei der Perfektionierung einer Website eine wichtige Rolle. Deshalb sollte SEO in St. Gallen durch ein kompetentes Responsive Design ergänzt werden, mit dem sich der User gut zurechtfindet. Diese Option macht es möglich, dass der Content einer Internetpräsenz auch dann leserlich dargestellt wird, wenn der kleine Bildschirm eines Smartphones im Einsatz ist. Und das ist wichtig: Studien dokumentieren für die Schweiz eindrucksvoll, dass Surfen im Internet bevorzugt und zunehmend mit dem Smartphone durchgeführt wird.

