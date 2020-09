Mit SEO in Bremen Leads und Umsätze steigern

Eine SEO Agentur für Bremen hilft Unternehmen dabei, lokale Suchmaschinenoptimierung zu betreiben

BREMEN. Die Politik beschäftigt sich in Bremen mit einem Aktionsprogramm zur Aufwertung der Bremer Innenstadt. Die City von Bremen soll attraktiver werden. Einkaufen soll zu einem Erlebnis werden. Alle Maßnahmen sollen dazu geeignet sein, dass die Menschen in die Innenstadt kommen. Gedacht wird an Veranstaltungen, Attraktionen, Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Tatsächlich stehen viele Städte vor gewaltigen Herausforderungen. Leerstand, immer weniger Besucher – der stationäre Handel hat es schwer. Immer mehr Händler oder auch Handwerksbetriebe an der Weser gehen deshalb den Weg der Digitalisierung. Eine Webseite mit Online Shop ist der erste Schritt. Da eine Webseite bei der Zielgruppe im Internet auch gut gefunden werden muss, kommt schnell die Suchmaschinenoptimierung ( SEO) ins Spiel. Immer mehr Menschen nutzen Google und Co., um sich über Dienstleister und Geschäfte am eigenen Wohnort zu informieren. Bremen ist dabei aufgrund einiger stadt- und landspezifischen Besonderheiten besonders für regionale Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen prädestiniert. Aber der Reihe nach.

Lokales SEO in Bremen: Erklärung und Bedeutung

Lokales SEO beschreibt alle Maßnahmen, die darauf abzielen, eine Webseite in regionalen Suchergebnissen auf einen vorderen Platz zu bringen. Für eine entsprechende Suche war früher eine sogenannte Ortsmarke notwendig. Die betreffende Person musste beispielsweise nach “Klempner Bremen” suchen – der Verweis auf die Hansestadt zeigte den Suchmaschinen an, dass nach regionalen Anbietern gesucht werden soll.

Inzwischen ist dies in der Regel nicht einmal mehr nötig. Lokales SEO ist derart verbreitet geworden, dass Google und Co. schon bei “Klempner” erst einmal die regionalen Suchergebnisse anzeigen, wenn der Standort des Suchenden bekannt ist. Schon 2015 ermittelte Google, dass neun von zehn Personen die Suchmaschine benutzen, um nach Produkten oder Dienstleistungen in der eigenen Nähe zu suchen. Dieser Wert ist seit damals sogar noch gestiegen. Deshalb gilt: Wer in den regionalen Suchergebnissen nicht prominent auftaucht, verliert Umsätze.

Für Bremen müssen dabei einige Besonderheiten berücksichtigt werden:

– Die Stadt ist nach Norden stark gestreckt. Wer in Bremen Nord lebt, braucht 30 Minuten bis in Zentrum. Wer hier nach einem regionalen Anbieter sucht, möchte deshalb keinen Verweis auf einen Dienstleister oder Geschäft im Zentrum, sondern tatsächlich vor Ort. Deshalb muss auf Bezirke wie Vegesack oder Burg Lesum optimiert werden.

– Umgekehrt gilt: Wer in einem südlichen Stadtteil wie Sebaldsbrück lebt, möchte nicht extra nach Bremen Nord fahren. Eine Optimierung auf einen passenden Bezirk ist deshalb ebenfalls unverzichtbar.

– Bremerhaven gehört zwar nicht zur Stadt Bremen, aber zum Bundesland. Ob eine Optimierung für beide Orte Sinn macht, hängt vom eigenen Unternehmen ab. Die Fahrzeit beträgt je nach Startpunkt und Ziel sowie Verkehr 40 bis 60 Minuten. Niemand fährt für frische Brötchen von Bremerhaven nach Bremen. Zum Shoppen, um einen Arzt zu besuchen oder einen Rechtsanwalt zu konsultieren, kann sich der Weg allerdings dennoch lohnen.

SEO Agentur in Bremen hilft bei den zentralen Entscheidungen

Die Bremer Besonderheiten zeigen an, dass lokales SEO für die Weser Metropole nicht in Eigenregie betrieben sollte. Zu viele Punkte sind wichtig, die nach Expertenwissen verlangen. Es ist deshalb sinnvoll, eine SEO Agentur in Bremen um Unterstützung für die regionale Suchmaschinenoptimierung zu bitten. Gerne helfen wir Ihnen dabei. Nehmen Sie einfach jetzt zu uns Kontakt auf.

