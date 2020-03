Mit SEO in Düsseldorf im Internet gefunden werden

Düsseldorf ist als Rheinmetropole weltberühmt – SEO bedeutet für Unternehmen Erfolg und das Tor zur Welt

DÜSSELDORF. Die Kaufkraft in der Region Düsseldorf ist hoch, aber auch die Konkurrenz, mit der es die einzelnen Unternehmen zu tun haben. Ein effizientes Marketing ist wichtig – insbesondere im Internet, das mit einer erstklassigen Reichweite in NRW punkten kann. Die beste Website nützt aber nur dann, wenn sie von Interessenten auch entdeckt wird. Dafür gibt es Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO.

Regionales SEO für Düsseldorf richtig umsetzen

SEO bedeutet Suchmaschinenoptimierung und soll Google zu einem optimalen Ranking unter den Suchergebnissen veranlassen. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Wenn ein Hotel in der Modestadt um Gäste wirbt, genügt es nicht, die Website auf die Begriffe “Hotel” und “Düsseldorf” zu optimieren, da es hier natürlich eine Vielzahl an Angeboten gibt. Besser ist es, Stadtteil und Straße, besondere Angebote wie vegetarische Kost, Honeymoon-Suite oder Tagungsräume zu integrieren, die das Hotel einzigartig und somit attraktiv und unverwechselbar machen. Für Suchmaschinenoptimierung ist daher nicht nur technisches Know-how, sondern auch journalistische Kompetenz wichtig, damit keine lieblosen SEO Texte, sondern kundenfreundliche Informationen mit echtem Mehrwert entstehen. Denn diesen Mehrwert belohnt Google bei seinem begehrten Ranking von Internetauftritten.

SEO für Düsseldorf: Mix aus vielen Maßnahmen wirkt

Es sind jedoch nicht nur die Schlüsselworte – die sogenannten Keywords -, die für die Suchmaschinenoptimierung auf hohem Niveau wichtig sind. Bilder und Grafiken, Links und Backlinks, Landingpages und Social Media, Überschriften und Metadaten (Meta Title und Meta Description) spielen bei der Suchmaschinenoptimierung für Düsseldorf, für NRW oder für eine weltweite Sichtbarkeit eine wichtige Rolle. Eine spezialisierte SEO Agentur kann dies alles in einem für das Unternehmen maßgeschneiderten Konzept umsetzen. Das ist sogar förderfähig: Das BMWI (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) unterstützt auch Unternehmen in Düsseldorf und Umgebung bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategie. PrimSEO ist eine im Rahmen des Förderprogramms go-digital zertifizierte Agentur, mit der eine Web-Strategie Wirklichkeit werden kann.

