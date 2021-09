Mit Software zu mehr Kundenzufriedenheit

Mit Service Management Software einen Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen

In einer zunehmend digitalisierten Welt ist die Unterstützung von Arbeitsprozessen durch Software immer stärker im Kommen. Die Service Management Software Suite EcholoN, der mIT Solutions GmbH mit Sitz in Borstel-Hohenraden bei Hamburg, vereinfacht und beschleunigt diesen Prozess bereits erfolgreich für viel Unternehmen.

Das deutsche Software- und Systemhaus mIT Solutions GmbH wurde im Jahre 1994 von Jochen Möller gegründet. Seine Vision: Eine modulares Helpdesk Tool, welches sich ohne Programmierung, schnell, einfach und flexibel für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle einrichten lässt. Das Resultat heißt EcholoN.

* Was macht die Software aus? *

Die Software Suite EcholoN ist eine flexible Lösung für ganzheitliches Service Management. Vom einfachen Ticketing, über den Helpdesk/Service Desk und das Konfiguration-Management bis hin zum IT Service Management und Field Service Management können Sie mit der deutschen Software EcholoN alles abdecken.

* Betriebsmodell: Hybrid *

Ebenso flexibel wie die Software, ist auch das Betriebsmodell selbst. Dem Kunden werden alle Möglichkeiten geboten. Zum Beispiel können Unternehmen EcholoN sowohl kaufen als auch mieten. Sie möchten die volle Kontrolle über Ihr System? Hosten Sie Ihre Service Management Lösung komplett in Ihrem Haus oder in der Cloud. Sie haben die Wahl zwischen der EcholoN Cloud, On Premise oder Managed Services und werden von den Experten in allen Phasen optimal beraten.

* Das EcholoN Framework *

EcholoN besteht aus den fünf Modulen: Service Portal, Data Workflow System, Inventory Service, CTI / ACD – Kopplung und der UCC Erreichbarkeitslösung. Diese basieren auf dem folgenden Framework:

-Service Management

-ITSM nach ITIL

-Task Management

-Vertrieb / CRM

-Service Asset Management

-Notfallplanung (BCM)

-Facility Management & Instandhaltung

-Anforderungsmanagement

Unternehmen können hier wahlweise lediglich einzelne Module beziehen, eine Kombination aus einigen Modulen wählen, oder aber die Kraft der gesamten Software nutzen und damit digitale Lösungen in den Bereichen Ticket System, Helpdesk, Service Desk, IT Service Management (auch nach ITIL), Service Management, Notfallmanagement, Qualitätsmanagement sowie Kundenservice und hier insbesondere auch Field Service Management implementieren.

* Diese Unternehmen zählen bereits auf EcholoN *

“Sämtliche Service-Informationen laufen nun zentral zusammen …” – sagt Mathias Schätzthauer, Director of Development bei McDonald’s Deutschland zu EcholoN. Im Zuge der Service-Reorganisation des Unternehmens wurde EcholoN die zentrale Plattform des Service-Netzwerkes von McDonald”s. Aber auch weitere renommierte Unternehmen wie Airbus, Unternehmensgruppe Bünting, Coppenrath & Wiese, Hornbach und viele weitere zählen bereits auf die flexible und einfache Handhabung der Service Management Suite EcholoN.

* Fazit: EcholoN ist ein Service Allrounder *

Die Service Management Lösung EcholoN ist ein Multitalent. Das deutsche Software-Unternehmen entwickelte ein flexibles Arbeitsmittel, welches auf alle Branchen zugeschnitten werden kann. Dabei ist die Art der Einbindung ins Unternehmen einem selbst überlassen. Zudem sind viele Schnittstellen zu gängiger Software, wie SAP oder Microsoft Teams vorhanden und können problemlos nachgerüstet werden. Einen weiteren Vorteil bietet die Kompatibilität mit verschiedenen Endgeräten wie Smartphones, Tablets und Computer.

