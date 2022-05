Mit Taxi Baden-Baden die Tourismus Highlights besuchen

Wie schön – die Touristen kommen nach Corona wieder in die Kurstadt Baden-Baden

BADEN-BADEN. Die Tourismus Zahlen für 2021 liegen auf dem Tisch und können sich sehen lassen. Es sind vor allem Gäste aus Deutschland und Frankreich, die den Tourismus in Baden-Baden stützen. Sie hat lange gedauert – die Flaute in Hotels, Thermen, kulturellen Einrichtungen in Baden-Baden. Wie leergefegt – die Innenstadt, Einzelhändler, die sich nach immer wiederkehrenden Lockdowns wieder zurückkämpfen in die Normalität. Auch für die Taxi Betriebe in der Kurstadt war die Pandemie mehr als ein Härtetest. Im zweiten Corona Jahr hatten vor allem Gäste aus Deutschland Baden-Baden als Reiseziel auserkoren.

Ausflüge mit dem Taxi in die Region rund um Baden-Baden

79 Prozent aller Übernachtungen machten deutsche Urlauber aus. Alles in allem verzeichnete der Tourismus in der Kurstadt gegenüber 2020 ein Plus von 1,9 Prozent bei Übernachtungen. Fast 600.000 Übernachtungen wurden gebucht. Eine interessante Entwicklung ist auffällig – die Touristen verbringen mehr Zeit in Baden-Baden. Sie sind länger geblieben. Eine Entwicklung, von der auch Taxiunternehmen profitieren. Die Fahrt vom Bahnhof oder vom Flughafen in die Innenstadt, Ausflüge mit dem Taxi in die Region, Ausgehtipps und Restaurant Empfehlungen – dafür steht Taxi Minor Baden-Baden.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

