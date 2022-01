Mit Thai Massage in Stuttgart den Stress wegmassieren!

KITTY´S THAI MASSAGE STUTTGART – eine wohltuende THAI ÖLMASSAGE wirkt gegen Stress

Mit den Worten des italienischen Dichters Francesco Petrarca „Narren hasten, Kluge warten, Weise gehen in den Garten“ möchte Ihnen Kitty´s Thai Massage Stuttgart eine wohltuende Thai Ölmassage anbieten, die zur Reduzierung des alltäglichen Stresses dient. Die Entführung in den Garten der Sinne führt zu einer entspannten ganzkörperlichen Entspannung, welche das Resultat einer GANZKÖRPERMASSAGE ist. Diese wirkt sich positiv auf Körper, Geist und Seele aus und steht Ihnen nunmehr auch zum ONLINE BUCHEN zur Verfügung.

Eine THAI ÖLMASSAGE ist Erholung und Entspannung pur

Wer Erholung und Entspannung sucht, sollte sich für eine THAI ÖLMASSAGE entscheiden. Der vom lateinischen Wort stringere abgeleitete Begriff Stress steht für eine physische oder psychische Reaktion als Antwort auf äußere Reize. Diese Reize werden Stressoren genannt und sind mit einer Überflutung der Sinne vergleichbar. Die sich dieser Situation ausgelieferte Person fühlt sich schnell überlastet und möchte diesem Zustand schnellstmöglich entfliehen. Dass dies oftmals nicht so einfach ist, zeigt der Anstieg an stressbedingten Krankheitsbildern, die stellenweise als Volkskrankheit angesehen werden können. Um es gar nicht erst zu einem BURN-OUT, Einschlafproblemen und sonstigen Dysfunktionen kommen zu lassen, ist die wohltuende Entspannung einer THAI MASSAGE STUTTGART nur jedem zu empfehlen. Die Ganzkörpermassage führt zu einer Erholung der Sinne und dies gleichermaßen unter ganzheitlichen Aspekten. Lassen auch Sie sich in eine wohltuende Atmosphäre entführen und entscheiden Sie sich für eine GANZKÖRPERMASSAGE zum ONLINE BUCHEN.

MASSAGE STUTTGART: sich Fallenlassen, Entspannen & Genießen

Die traditionelle THAI MASSAGE zählt zu den immateriellen Kulturgütern und wurde von der UNESCO in selbige Liste aufgenommen. In Verbindung mit dem uralten ayurvedischen Wissen von Energiebahnen und Energiepunkten ist die THAI ÖLMASSAGE eine Kombination aus Akupressur sowie Yoga. Tief sitzende Verhärtungen zu lösen sowie den ganzen Körper durch Dehn- und Streckübungen zu mobilisieren, ist das oberste Prinzip dieser Massagetechnik. Insbesondere jetzt, wo immer mehr Menschen Rücken- und Nackenprobleme erleiden, ist die THAI MASSAGE STUTTGART perfekt dazu geeignet, diese signifikant zu reduzieren.

Körperfehlstellungen, die bei Homeoffice-Arbeiten sowie im Büro entstehen, können somit aktiv beseitigt werden. Dies wirkt sich positiv auf das körperliche Wohlbefinden und somit auch die Psyche aus. Sich in seinem eigenen Körper wieder wohlzufühlen, ist somit der praktische Nutzen einer MASSAGE IN STUTTGART. Die Stressreduzierung wird in einer entspannten Atmosphäre durchgeführt, die Sie körperlich fallen lässt und zum Entspannen und Genießen auffordert. Seien es Kopfschmerzen, Einschlafprobleme oder Gelenkentzündungen, die GANZKÖRPERMASSAGE minimiert das Unwohlsein und führt zu einem langanhaltenden Ergebnis. Fühlen Sie sich körperlich und geistig wieder TOPFIT und entscheiden Sie sich für eine THAI MASSAGE IN STUTTGART zum ONLINE BUCHEN.

Kitty´s Thai Massage Stuttgart: Professionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

Kontakt

Kitty´s Thai Massage

Michael Kammer

Unterländer Straße 73 A

70435 Stuttgart

071193309680

kittys.thaimassage@gmx.de

https://www.kittys-thaimassage.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.