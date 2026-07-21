Mit umsetzungsorientierter KI-Readiness zum nachhaltigen Erfolg

Künstliche Intelligenz als Erfolgsfaktor / Datenbasis und Projektplanung muss stimmen / Organisatorische Voraussetzungen müssen gegeben sein /

Künstliche Intelligenz eröffnet Unternehmen große Chancen, Prozesse effizienter zu gestalten und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Damit dieses Potenzial jedoch vollständig ausgeschöpft werden kann, reicht der Einsatz moderner KI-Technologien allein nicht aus.

„Entscheidend ist eine umsetzungsorientierte KI-Readiness, die eine integrierte Datenbasis schafft und KI-Anwendungen konsequent in bestehende Unternehmensprozesse einbindet“, unterstreicht Dr. Andreas Dahmen, Vorstand der GHK Managment Consulting AG in Frankfurt. Erst das Zusammenspiel aus Daten, Prozessen und einer strukturierten Umsetzung ermögliche nachhaltige wirtschaftliche Mehrwerte. Die GHK kann dazu zahlreiche Kundenbeispiele und Referenzen aufweisen.

In der Praxis scheitern viele KI-Projekte nicht an den technischen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, sondern an unklar definierten Anwendungsfällen, einer unzureichenden Transparenz über vorhandene Systeme und Datenquellen sowie einer fehlenden strukturierten Projektsteuerung. Häufig liegt der Fokus zu stark auf der Auswahl eines KI-Werkzeugs, obwohl die eigentliche Herausforderung im Aufbau einer belastbaren Datenbasis und in der erfolgreichen Umsetzung der Projekte besteht.

Projekt Governance als Schlüssel für erfolgreiche KI-Projekte

Eine strukturierte Projekt Governance schafft die Voraussetzungen für den Erfolg von Transformationsprojekten. Klare Ziele werden in konkrete Ergebnisse überführt, Verantwortlichkeiten eindeutig festgelegt und Meilensteine nachvollziehbar geplant. Gleichzeitig sorgen transparente Kommunikationsstrukturen und regelmäßige Abstimmungen dafür, dass Fortschritte überwacht, Risiken frühzeitig erkannt und Entscheidungen effizient getroffen werden können. So entsteht eine verlässliche Grundlage für die erfolgreiche Einführung von KI-Lösungen.

Die GHK begleitet Unternehmen entlang des gesamten Transformationsprozesses und übernimmt sowohl die strategische Planung als auch die vollständige Umsetzung. Das Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung einer KI und Datenstrategie, die fachliche und technische Zielkonzeption, die Auswahl geeigneter Dienstleister sowie die Implementierung einer zukunftsfähigen Zielarchitektur.

Praxisbeispiel zeigt den Weg zur erfolgreichen KI-Readiness

Wie dieses Vorgehen in der Praxis funktioniert, zeigt beispielsweise ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt bei einem großen deutschen Logistikunternehmen mit rund 7000 Mitarbeitenden und etwa 110 Standorten. Gemeinsam mit der GHK entstand innerhalb von 18 Monaten ein konzernweiter digitalisierter Datenraum, der heute die Grundlage für datengetriebene Unternehmenssteuerung, automatisiertes Reporting und den produktiven Einsatz von KI-Anwendungen bildet. Trotz der Herausforderung zahlreiche Systeme und Datenquellen im laufenden Betrieb zusammenzuführen, konnte das Projekt durch eine strukturierte Vorgehensweise erfolgreich umgesetzt werden. Das Ergebnis ist eine integrierte Datenbasis, die Transparenz schafft, Entscheidungen verbessert und Unternehmen langfristig auf den erfolgreichen Einsatz von künstlicher Intelligenz vorbereitet.

Das Praxisbeispiel macht deutlich, dass der wirtschaftliche Erfolg von KI-Projekten weit über die Technologie hinausgeht. Erst wenn Daten integriert, Prozesse klar definiert und die Umsetzung konsequent gesteuert werden, kann künstliche Intelligenz ihr volles Potenzial entfalten und einen nachhaltigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen leisten.

Als starker Partner für den CFO bietet die GHK umfassende Beratungsleistungen in den Bereichen Finanzen, IT, Personal und Einkauf. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz zur Digitalisierung, der darauf abzielt, gemeinsam mit unseren Mandanten Lösungen zu entwickeln und den gesamten Beratungsprozess bis zur Umsetzung aktiv zu begleiten.

Seit 2009 unterstützen wir kostenoptimiert mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen bei der Auswahl der Einführung und Implementierung von Systemen und Applikationen zur Digitalisierung.

Kontakt

GHK Management Consulting AG

Dr. Andreas Dahmen

Bleichstraße 52

60313 Frankfurt am Main

069 297 281 60



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