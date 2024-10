Mit Volldampf umweltfreundliche Reisen schenken

Traingift kommt mit Hochgeschwindigkeit angefahren

Amsterdam, Oktober 2024 – Vergiss enge Flugzeugsitze und lange Warteschlangen am Flughafen: Europas schönste Städte sind nur eine Zugfahrt, und mit Traingift sogar nur einen Gutschein entfernt.

Experiencegift, das Unternehmen hinter den beliebten Reisegutscheinen Flightgift, Hotelgift und Activitygift, freut sich, seine neueste Innovation vorzustellen: Traingift. Gegründet von den Unternehmern Loes Daniels und Jorik Schröder, bringt Experiencegift den ersten europaweiten Geschenkgutschein für Zugreisen auf den Markt.

„Als Vielreisende weiß ich, warum immer mehr Menschen Zugfahrten den Flugreisen oder Autofahrten vorziehen. Es ist bequem, flexibel, umweltfreundlich und bietet die Möglichkeit, die Landschaft zu genießen, während man weiter arbeiten oder mit der Familie in Kontakt bleiben kann“, sagt Loes Daniels, Mitbegründerin von Experiencegift. „Mit Traingift reagieren wir auf diesen wachsenden Trend und bieten eine wunderbare Möglichkeit, unvergessliche Zugreisen zu verschenken. Ich selbst habe bereits die Vorteile von Zugfahrten zwischen Städten wie Amsterdam, Paris und London erlebt, und ich bin überzeugt, dass unsere Kunden das genauso schätzen werden.“

Traingift bietet Zugang zu den größten Bahnnetzen Europas, mit über 25.000 Zielen in mehr als 33 Ländern – von Hochgeschwindigkeitszügen wie dem Eurostar bis hin zu malerischen Strecken, die mit Interrail Pässen erkundet werden können. Beschenkte können ihre Traingift Gutscheine für einzelne Fahrten oder unbegrenzte Fahrkarten einlösen und dabei Städte wie Paris, München, Mailand und viele weitere entdecken. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Bahnunternehmen wie der Deutschen Bahn, Trenitalia und Eurostar bietet Traingift eine breite Auswahl an Möglichkeiten – egal ob für Geschäftsreisen, den Urlaub oder umweltbewusste Entdecker.

Traingift ist in mehreren Sprachen und 15 Währungen erhältlich und so flexibel gestaltet, dass es Menschen weltweit anspricht. Die Gutscheine sind als hochwertig bedruckte Geschenkkarten erhältlich, die sich mit einem persönlichen Bild und Text individualisieren lassen. Alternativ kann der Gutschein auch digital als PDF oder E-Geschenk verschickt werden – ideal für Last-Minute Geschenke.

„Wir glauben an Erlebnisse anstatt physischer Geschenke. Deshalb haben wir Traingift gegründet – um das Verschenken von Zugreisen so einfach und aufregend wie möglich zu machen“, fügt Loes hinzu. „Zugreisen sind nachhaltig, entspannt und landschaftlich reizvoll, und wir freuen uns, Menschen mit dieser Geschenkkarte die Möglichkeit zu bieten, Europa auf besondere Weise zu erleben.“

Jorik Schröder sieht in der Gründung von Traingift eine Antwort auf den aktuellen Trend zu nachhaltigeren, erlebnisorientierten Reiseoptionen. „Immer mehr Menschen entscheiden sich für Zugreisen, weil sie umweltfreundlicher und oft bequemer sind als das Fliegen. Einige meiner Freunde haben das Fliegen sogar ganz aufgegeben und setzen vollständig auf Zugreisen. Mit Traingift bieten wir das perfekte Geschenk für bewusste Reisende – eine Möglichkeit, einzigartige Erfahrungen zu sammeln und gleichzeitig den eigenen CO-Fußabdruck zu verringern.“

Der unternehmerische Weg von Loes und Jorik war nicht immer einfach. Was mit nur zwei Personen begann, ist mittlerweile zu einem Team von 70 Mitarbeitern gewachsen, mit Büros in Amsterdam, London, New York und Athen. „Ein Unternehmen von Grund auf aufzubauen, ist keine leichte Aufgabe“, so Jorik. „Wir haben auf unserem Weg viele Hürden überwunden, darunter die außergewöhnlichen Herausforderungen, vor die die Reisebranche durch die COVID-19-Pandemie gestellt wurde. Doch trotz aller Widrigkeiten blieben wir innovativ und anpassungsfähig. In dieser Zeit haben wir unsere Abläufe optimiert und unsere Geschenkkartenmarken zu dem Erfolg ausgebaut, den wir heute sehen.“

Die Einführung von Traingift markiert einen weiteren Meilenstein für Experiencegift, das weltweit ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet hat. Das Unternehmen ist inzwischen in mehr als 50 Ländern aktiv und hat sich durch seine innovative Ausrichtung und den Fokus auf ein personalisiertes Geschenkerlebnis einen Namen gemacht.

Traingift ist ab sofort unter www.traingift.com erhältlich.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Loes Daniels, Gründerin und CEO, unter loes@experiencegift.com oder +31 6 25202777. Bilder stehen hier zum Download bereit: https://we.tl/t-11SKKUJEC8

Über Experiencegift

Experiencegift wurde von Loes Daniels und Jorik Schröder gegründet und ist weltweit führend im Bereich Erlebnis-Geschenkkarten. Mit Marken wie Hotelgift, Flightgift, Activitygift und jetzt Traingift ermöglicht das Unternehmen Menschen, bedeutungsvolle Erlebnisse auf der ganzen Welt zu verschenken. Es ist in mehr als 50 Ländern aktiv und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den ersten Platz bei den Deloitte Fast 50 sowie eine Nominierung für den EY Entrepreneur of the Year.

Neben dem Erfolg von Experiencegift ist es Loes Daniels ein besonderes Anliegen, andere Frauen dazu zu inspirieren, groß zu denken und ihre beruflichen Ziele zu verfolgen. Deshalb gründete sie BusinessWomen, eine Initiative, die Frauen ermutigen soll, ihre Karriere-Träume zu verwirklichen.

Kontakt

Experiencegift

Loes Daniels

Herengracht 493

1017BT Amsterdam

+31 6 25202777



https://www.experiencegift.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.