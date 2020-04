Mit Webcasts von DUALIS “sicher” für intelligente Produktionsplanung und -simulation weiterbilden

DUALIS bietet kostenfreie Remote-Schulungen für die Qualifizierung aus dem Home-Office & Co.

Dresden, 24. April 2020 – Die aktuelle Lage in Deutschland hat dem Home-Office einen neuen Stellenwert verliehen. Diese Herausforderung birgt jedoch auch neues Potenzial zur Qualifizierung und Weiterbildung. Die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) gibt mit Remote-Schulungsangeboten hierbei Unterstützung. Das Unternehmen bietet kostenfreie Webinare zu ihren Produkten für die Produktionsplanung und -optimierung sowie 3D-Simulation an. Die Teilnehmer können praxisnah ihr fachliches Wissen vertiefen, Optimierungsmöglichkeiten ausloten und sich für die Zeit nach der Krise aufstellen. DUALIS trägt damit Verantwortung für die eigenen Angestellten, Kunden und Partner.

DUALIS entwickelt Software und Dienstleistungen zur Planung und Optimierung von intelligenter Produktion und Fabrik: die Planungssoftware AREAPLAN, das Advanced Planning and Scheduling-System (APS) GANTTPLAN und die 3D-Simulationsplattform Visual Components.

“Unsere Produkte sind alle darauf ausgelegt, die zunehmend digitalisierten Prozesse der modernen Fabriken zu unterstützen. Mit 3D-Simulations- und Feinplanungssoftware setzen wir bereits seit vielen Jahren auf virtuelle und digitalisierte Umgebungen. Die aktuelle Corona-Krise hat diesen Konzepten noch mal einen Schub verliehen und unterstreicht deren Wichtigkeit”, erläutert Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution.

Diese Strategie setzt DUALIS auch bei der Gestaltung seines Schulungsangebotes um und bietet Webinare, die remote, aber förmlich wie in der Praxissituation den Mehrwert der verschiedenen Produkte vermitteln.

Webinare rund um Produktionsplanung und -optimierung

Der Visual Components-Webcast ermöglicht es, sich schnell und effizient einen Einblick in die umfassenden Features der 3D Simulations- und Visualisierungsplattform zu verschaffen. Die Teilnehmer erfahren, wie sie mit Visual Components ihre Produktionssysteme in einer risikofreien, realitätsnahen Umgebung virtuell entwerfen, optimieren und validieren können.

Im GANTTPLAN-Webcast stellt DUALIS die Modellierungsmöglichkeiten, das manuelle und automatisierte Vorgehen bei der Auftragsfeinplanung sowie die vielfältigen Visualisierungsfunktionen im grafischen Fertigungsleitstand des von DUALIS entwickelten interaktiven Advanced Planning and Scheduling Systems vor. Es ermöglicht Fertigungsunternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen einen reibungslosen Auftragsdurchlauf, kurze Lieferzeiten und permanente Kostenoptimierung.

Mit dem AREAPLAN-Webcast verschaffen sich die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten des Hallenplanungstools AREAPLAN. Das Tool unterstützt dabei, Montageprojekte unter schwierigen Voraussetzungen auf begrenzter Fläche effizient einzuplanen. AREAPLAN bietet dabei vollkommene Transparenz in der Flächenplanung und Kosteneinsparung durch optimierte Prozesse.

Interessenten, die mehr über die Nutzeneffekte der DUALIS-Produkte erfahren möchten, können sich zu einem der kostenfreien 60-90-minütigen Webcasts anmelden. Die aktuellen Webcast-Termine von DUALIS und die Anmeldeformulare stehen bereit unter: https://www.dualis-it.de/aktuelles/kalender/

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN sowie ISSOP (Intelligente Software für Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik) und die 3D-Produktsuite Visual Components. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

