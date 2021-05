Mit Yamaha bereit für die neue hybride Arbeitswelt

Rellingen, 27. Mai 2021 – Yamaha startet seine Kampagne “Seien Sie bereit: Für die neue hybride Arbeitswelt” und stimmt so die Arbeitnehmer auf die Rückkehr in die veränderte Büroumgebung ein. Denn während bereits einige den gewohnten Alltag in der Firma sehnsüchtig erwarten, haben viele die Vorzüge des Homeoffice zu schätzen gelernt und möchten die neue Freiheit nicht mehr missen.

Aber auch Unternehmen haben die Vorteile der Abkehr vom reinen Office-Betrieb erkannt. Neben geringeren Kosten macht gerade das standortunabhängige Recruiting von Fachkräften eine hybride Zusammenarbeit lukrativ.

So flexibel wie die neue Arbeitswelt muss natürlich auch die Konferenztechnik sein und den individuellen Ansprüchen von Home-Office und Büroalltag gerecht werden.

Auf der Kampagnenseite präsentiert Yamaha Produkte und Szenarien für die Zusammenarbeit zwischen Remote- und Office Kollegen. Komfortabel und in bester Audio-Qualität. Auch einige Distributoren von Yamaha UC Produkten in Europa unterstützen die Kampagne mit speziellen Angeboten für die Speakerphones YVC-200 und YVC-330, sowie der Video Soundbar CS-700 – alles Geräte, die sowohl zu Hause oder im Büro genutzt werden können.

Über Yamaha Unified Communications

Audio- und Videokonferenzlösungen von Yamaha Unified Communications, Inc. machen Zusammenarbeit effizienter und steigern die Produktivität, wo auch immer Menschen arbeiten. Yamahas renommierter und qualitätsorientierter Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von professionellen Mikrofonsystemen, Konferenztelefonen und Video Soundbars garantiert hervorragende Audioqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Unified Communications (UC)-Produkte von Yamaha sind sowohl kabelgebundenen als auch drahtlos verfügbar und ermöglichen es den Nutzern, in jedem Meeting Raum natürliche und klare Gespräche zu führen.

Weitere Informationen finden Sie unter de.yamaha.com/uc

Firmenkontakt

Yamaha

Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34

25462 Rellingen

0911/310910-0

yamaha@rtfm-pr.de

http://de.yamaha.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

yamaha@rtfm-pr.de

http://de.yamaha.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.