Mit Zukunftsenergie Deutschland nachhaltig investieren

Breite Streuung in den attraktiven Märkten Deutschland, USA, Japan und Kanada

Sie suchen als Investor eine Anlage, die langfristig eine gute Rendite bietet? Wir bieten Ihnen ausgereifte Konzepte mit einer attraktiven Rendite! Der erzeugte Solarstrom wird zu festen Tarifen in das Netz eingespeist. Die Vergütung für den erzeugten Solarstrom steht für die Solaranlagen fest und somit besteht ein hohes Maß an Sicherheit für diese Investition und den Investor.

Erneuerbare Energien zeigen sich in der Inflationskrise stark

Die Investitionsalternativen für Anleger, ob privat oder institutionell, reiben sich zwischen steigenden Verbraucherpreisen, negativem Realzins und rasant ansteigenden Energiekosten auf. Viele Investoren fragen sich: Welche Wege gibt es in der Krise aus der Krise? Aussichtsreiche Perspektiven bietet die starke Vorwärtsbewegung der erneuerbaren Energien, insbesondere der Photovoltaik, in Verbindung mit Sachwertanlagen.

Wer mit einem AIF in ein Solarprojekt investiert, handelt ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortungsvoll – und profitiert von einer nachhaltigen Geldanlage mit guter Rendite. Als kompetenter Anbieter von nachhaltigen Fonds, genauer AIFs, sichern wir unseren Anlegern aus dem erzeugten Strom uber lange Laufzeiten jährlich attraktive Ausschuttungen.

Investition in Sachwerte für erneuerbare Energien. Was bedeutet das Zusammenspiel aus hoher Inflation, negativer Realverzinsung und dem Wachstum erneuerbarer Energien für Anleger? Eine Anlage-Lösung, die Inflationsrisiken glättet, sind Investitionen in Sachwerte. Die Cash Flows von vielen Sachwerten sind an die Inflation gekoppelt, u.a. über Indexmieten von Häusern, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe von Unternehmen, daran partizipieren Anleger. Noch erfolgversprechender ist die Kopplung des Wachstumspotenzials der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen mit der Stabilität von Sachwerten, etwa durch Alternative Investmentfonds mit Fokus auf Solar-Sachwerte. Mit dem Publikums-AIF HEP – Solar Portfolio 2 haben Sie jetzt noch die Chance, Ihr Geld nachhaltig in sichere Solar-Sachwerte zu investieren.

Jetzt informieren und Unterlagen anfordern: https://www.zukunftsenergien-deutschland.de/solar/portfolio/

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen bzw. AIFs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: März 2022

Die CVM Unternehmensgruppe besteht seit 1987 und bietet innovative Solarinvestments wie z.B. Bürgersolarparks, Solarfonds und Private Placements, Solar-Direktinvestments.

Es wurden bereits mehrere Solarparks und Bürgersolarparks platziert, wie z.B. Solarenergie-Nord, Solarpark-Meldorf, Solarpark-Achtrup, Solarpark-Blankenberg, Solarpark-Glasewitz, Solarenergie 2 Deutschland, Solarpark-Herbsleben, Solarpark-Königsbrück und weitere Dachflächen-Portfolios.

Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens und von der attraktiven Rendite.

Die Angebote werden durch unabhängige Analysten geprüft und erhielten sehr gute Beurteilungen mit Bestnoten.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 – 67 54 22

04661-941306

info@zukunftsenergien-deutschland.de

http://www.zukunftsenergien-deutschland.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 – 937313

04661-941306

info@zukunftsenergien-deutschland.de

http://www.zukunftsenergien-deutschland.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.