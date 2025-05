Mitarbeiter rasten aus – Chef bucht Weltstars für Firmenfeier !!!

IZMY is back !!

IZMY Entertainment macht es möglich! Die schwäbische Türkin IZMY aus Stuttgart übernimmt das 50 jährige Familiengeschäft und vermittelt Stars und Sternchen nach Deutschland. Unterstützt wird sie von legendären Namen wie Bezalel Aloni ( Ofra Haza ) und Hollywood Stars wie der berühmte Ludacris. Man glaubt es kaum dass die Firma in Deutschland ist und fast Jedermann einen Star für seine Events oder Partys buchen kann. Das ganze passiert ganz einfach Online über die Homepage www.izmy-entertainment.com Jede Anfrage ist kostenlos und unverbindlich. Ob für Firmenfeste, Messeveranstaltungen, Konzerte oder private Partys. Über IZMY Entertainment hat auch ein deutscher Big Boss als Überraschung die bekannte Band „“ Boney M „“ für das Firmenjubiläum gebucht. Alle Mitarbeiter rasteten aus und glaubten ihren Augen nicht als plötzlich diese Stars auf ihre Bühne standen.

„“ Ich hatte keine Ahnung wie wir die Band buchen können. Im Internet waren viele Agenturen und Adressen angegeben, besonders im Ausland wodurch wir oft keine Rückmeldung bei Anfragen bekommen haben oder komplizierte Kommunikationen erlitten. Es war sehr zeitaufwendig und nervig. Dann wurde uns IZMY Entertainment empfohlen von einem Veranstalter aus der Schweiz und ich musste mich um nichts mehr kümmern. Großen DANK an IZMY und ihr Team. Wir werden die Show auf unserer Feier nie vergessen! „“

Doch warum hat es über die IZMY Entertainment GmbH dann doch funktioniert? Ganz klar – IZMY ist in der Star – Welt anerkannt. Künstler und Manager vertrauen auf jahrelange Zusammenarbeit. Hinter den Kulissen arbeitet das Team professionell und nimmt alle Bedenken und schwierigen Aufgaben wie das Organisation, Verhandlungen, Reise- und Hotel Planungen, und ganz Wichtig: Rechte Klärungen über Verträge etc… Ganz egal welchen Idol man hat. Es ist nur eine Budget und Zeitfrage. Denn die Connections reichen bis nach Hollywood und legendären Kreisen aus der Musik, TV und Sport Branche.

Wie kam IZMY denn an solche Kontakte ran? Sie war selbst eine Künstlerin ( Singer&Songwriter ) und tourte mit vielen Stars weltweit auf großen Bühnen. Doch es war nicht alles so glänzend in Ihrem Leben. Nach Corona wurde der Vater ihrer beiden Kinder ( 6 und 8 Jahre alt ) im Jahr 2023 kaltblütig erschossen. 1 Jahr später verlor sie auch noch ihre geliebte Mutter wegen einem unerwartetem Herzinfarkt. Die Alleinerziehende Mutter pausierte wegen Trauer und Krankheit einige Jahre. Doch nun geht es wieder weiter: „“ wenn ich meine Kinder nicht hätte und nicht an Gott glauben würde, dann würde ich wahrscheinlich nur noch auf meinen Tod warten. Aber ich muss für sie jetzt da sein und meine Firma weiter führen weil die Musik und die Freude der Fans uns immer Kraft gegeben hat! „“ teilte IZMY in einem Interview 2025 mit.

Also dann heisst es jetzt: SHOW MUST GO ON !

Star und Prominente Vermittlung Firma

