Mitarbeiter Zeiterfassung – brauchen Sie es überhaupt ?

Sie sind nicht sicher, ob Sie überhaupt eine Mitarbeiter Zeiterfassung für Ihre Firma brauchen und suchen im Internet eine Antwort , dieser Artikel könnten Ihnen dabei helfen, um eine Entscheidung zu treffen.

Was ist Mitarbeiter Zeiterfassung?

In jeder Firma gibt es fest angestellte Mitarbeiter, Azubis, Teilzeit Kraft, Außendienst Mitarbeiter usw. Jede hat einen Arbeitsvertrag wo steht wie viele Arbeitsstunden der Mitarbeiter pro Woche arbeiten soll. Ein Zeiterfassungssystem hilft Ihnen anzuschauen wie lange ein Mitarbeiter pro Monat oder pro Woche gearbeitet hat.

Neben Arbeitszeiten elektronisch und einfach zu erfassen, mithilfe von einem Zeiterfassungssystem können Sie auch folgendes wichtiges Prozesses dokumentieren:

– Urlaubsverwaltung

– Erfassung von Nachtsicht Arbeit

– Berücksichtigung von Pausen

– Zeiterfassung von Sicht-Arbeiten

– Berücksichtigung von Krankmeldung

– Nach-Korrektur von fehlenden Zeiten

Warum brauchen Sie eine Mitarbeiter Zeiterfassung ?

– Die Arbeitszeit Daten hilft sowohl der Arbeitgeber, als auch der Arbeitnehmer transparente Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in dem der Arbeitnehmer beweisen kann, dass er seine Pflicht Arbeitsstunden einhält und der Arbeitgeber weißt auch dass falls der Mitarbeiter mehrere Stünden arbeitet, hat er einen Anspruch auf entweder Überstunden abzubauen oder Überstunden abzufeiern.

– Ohne eine richtige Mitarbeiterzeiterfassung müsste jede Mitarbeiter irgendwo (in Excel, z. B.) seine Zeiten dokumentieren. Er könnte, wenn er möchte, seine Zeiten manipulieren. Sie als Arbeitgeber haben keinerlei Möglichkeit das zu kontrollieren.

– Ohne ein Zeiterfassungssystem müssten Sie die ganze Excel Datei für jeden Mitarbeiter separat pflegen und der Prozess ist sehr umständlich und nimmt viel Zeit.

– In Ihrem Firmen gibt es Mitarbeiter, die öfter Rauchen gehen, jedes Mal verbringt der Mitarbeiter fast 10 Minuten um zu Rauchen. Wenn ein Mitarbeiter Tag für Tag das tut, der Mitarbeiter leistet am Ende des Monates wesentlich weniger Leistung. Mithilfe vom einem Zeiterfassungssystem können Sie das verhindern, in dem Sie genau sehen können , ob der Mitarbeiter trotz häufiger Rauchpause seine Pflichtarbeitszeit einhält.

– Die Mitarbeiter Zeiterfassung stärkt die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter selbst. Wenn die Zeiterfassung durchgesetzt wird, ist es wahrscheinlicher, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben mit größerer Effizienz erledigen und sich selbst für ihre Fortschritte bei Projekten verantwortlich fühlen. Dies dient nicht der Einschüchterung, sondern soll die Bedeutung der Arbeit und die Notwendigkeit engagierter, fleißiger und ehrlicher Mitarbeiter unterstreichen.

Falls Sie mehr von Mitarbeiter Zeiterfassung wissen wollen werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage und vereinbaren Sie einen kostenloses und unverbindliches Beratung wo wir Sie genau sagen können, ob Sie für Ihre Firma eine Zeiterfassung brauchen oder nicht.

Get2world Zeiterfassung bietet günstige Zeiterfassungssysteme für klein und mittelständische Unternehmen.

Kontakt

Get2world Zeiterfassung und Sicherheitssystem

Marina Roy

Auf dem Hessel 9

63526 Erlensee

061839210941

info@get2world.com

https://zeiterfassung-fdm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.