Mitarbeiterbindung beginnt im Kopf und in der Führung

„Wir müssen die guten Leute halten“ – ein Satz, den Lea Simone Bogner regelmäßig in ihrer Arbeit mit Führungskräften hört. Was auf den ersten Blick selbstverständlich klingt, ist in der Umsetzung allerdings für viele Unternehmen eine Herausforderung. Als Coach und Kommunikationsexpertin plädiert sie für einen grundlegenden Perspektivwechsel: Mitarbeiterbindung sei keine Frage von Boni oder Benefits – sondern von echter Beziehung und Vertrauen.

Der innere Abschied beginnt lange, bevor Mitarbeitende das Unternehmen tatsächlich verlassen. Das zeigt die Erfahrung von Lea Simone Bogner immer wieder. „Viele Mitarbeitende kündigen innerlich, weil sie sich nicht gesehen fühlen – nicht in ihrer Persönlichkeit, nicht in ihrer Leistung, nicht in ihrem Potenzial“, so die Expertin. Die Gründe seien oft überraschend menschlich: fehlende Wertschätzung, mangelnde Entwicklungsperspektiven oder das Gefühl, mit den eigenen Stärken nicht am richtigen Platz zu sein.

Diese Dynamik betreffe Mitarbeitende auf Fach- oder Teamebene ebenso wie Führungskräfte selbst. „Gerade die mittlere Führungsebene ist häufig zerrieben zwischen strategischen Erwartungen und operativem Druck – ohne dass jemand hinschaut, wie es diesen Menschen wirklich geht.“

Für Lea Simone Bogner ist klar: Die klassische Vorstellung von Führung als Kontrolle und Beurteilung greift zu kurz. Stattdessen brauche es ein neues Führungsverständnis – eines, das auf Entwicklung, Dialog und echter Begegnung basiert. „Bindung ist Beziehungsarbeit“, sagt Bogner. „Wer führen will, muss zuhören können und verstehen, was Menschen wirklich bewegt.“

Lernen, Entwicklung und ein gemeinsames Gestalten auf Augenhöhe müssten feste Bestandteile der Unternehmenskultur werden. Denn: „Menschen bleiben dort, wo sie ihre Stärken einsetzen dürfen, sich zugehörig fühlen und wissen, wofür sie gebraucht werden.“

Wie wirksam diese Haltung sein kann, zeigt ein Fall aus ihrer Coachingpraxis: Eine Führungskraft erfuhr von der Wechselabsicht einer Mitarbeiterin – und entschied sich bewusst gegen Aktionismus. Stattdessen nahm sie sich Zeit für ein echtes Gespräch. Sie hörte zu, fasste zusammen, zeigte Verständnis – und entwarf gemeinsam mit der Mitarbeiterin eine neue Zukunftsperspektive. „Das Ergebnis war beeindruckend: Die Mitarbeiterin blieb – und war danach motivierter denn je“, berichtet Bogner.

Lea Simone Bogner gibt Führungskräften klare Handlungsempfehlungen mit auf den Weg:

– Beziehungen gestalten – aktiv zuhören, echtes Interesse zeigen.

– Stärken erkennen – differenziertes, konkretes Feedback geben.

– Perspektiven eröffnen – individuelle Entwicklung sichtbar machen.

– Selbstführung lernen – emotional intelligent und klar kommunizieren.

– Mut zum Loslassen zeigen – Passung geht vor Festhalten um jeden Preis.

Die Expertin ist überzeugt: „Die entscheidende Frage ist nicht, wie wir Mitarbeitende halten. Es geht darum, wie wir ein Umfeld schaffen, in dem sie freiwillig bleiben wollen.“ Wer eine solche Kultur entwickelt, gewinne Loyalität und entfessle das Potenzial seines Teams.

Lea Simone Bogner ist Expertin für Führungskräfteentwicklung und Kommunikation. Mit fundiertem Know-how unterstützt sie Führungskräfte mit Personalverantwortung dabei, Herausforderungen wie die Stärkung der Führungskompetenz, effiziente Selbstführung, Konfliktmanagement und dynamische Arbeitsumfelder souverän zu meistern. Mit ihrem Drei-Schritte-Prozess – Erkennen, Ausrichten, Wirken – hilft sie, Blockaden zu lösen, Klarheit zu gewinnen und eine nachhaltige Teamdynamik zu schaffen. Ihre Arbeit basiert auf Empathie, Wertschätzung und langjähriger Erfahrung, um Führungskräfte in ihrer Authentizität und Wirksamkeit nachhaltig zu stärken.

