MITGAS handelt besonders nachhaltig

MITGAS gehört zu den Unternehmen in Deutschland, denen Verbraucher ein überdurchschnittlich hohes nachhaltiges Engagement bescheinigen. Das zeigt die aktuelle Studie “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit”, die DEUTSCHLAND TEST in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY durchgeführt hat. Dabei untersuchten die Experten, welche Unternehmen aus Kundenperspektive einen besonders hohen Wert auf nachhaltiges Handeln legen. MITGAS überzeugt in der Kategorie “Gasversorger – regional” und wird deshalb mit dem Siegel “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit” ausgezeichnet. Bei den “Energieversorgern – regional” gehört enviaM ebenfalls zu den Top-Unternehmen.

“Nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln, gehört zu den Leitlinien unseres Unternehmens. Die Auszeichnung ist für uns Anerkennung und Ambition zugleich, unseren Weg konsequent weiterzugehen”, sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM und MITGAS.

Für die Erhebung werteten die Experten von DEUTSCHLAND TEST von März 2020 bis Februar 2021 etwa 41 Millionen Nennungen zu rund 24.000 Unternehmen aus. Dabei wurden zunächst sämtliche Texte, die zuvor definierte Suchbegriffe enthielten, aus dem Internet geladen, in eine Datenbank übertragen und analysiert. Anschließend wurden die Erwähnungen den Kategorien positiv, neutral oder negativ zugeordnet. Daraus berechneten die Experten branchenspezifische Punktwerte. Eine Auszeichnung erhielten Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichten. MITGAS konnte sich mit 90,4 Punkten deutlich darüber platzieren.

Die Studie “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit” wurde in der Ausgabe 29/2021 vom Nachrichtenmagazin FOCUS veröffentlicht.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

