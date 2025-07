Mitten im Wandel: Wie QiGong Frauen in den Wechseljahren stärkt

Ein Weg zu innerer Balance, besserem Schlaf und weniger Hitzewallungen

Die Wechseljahre – für viele Frauen ist das keine Phase, die „einfach so“ an ihnen vorbeizieht. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Erschöpfung, Gewichtszunahme und das Gefühl, aus dem Gleichgewicht geraten zu sein, sind keine Seltenheit. Was viele nicht wissen: Diese Beschwerden sind oft Ausdruck eines gestörten Energieflusses im Körper – und genau da setzt QiGong an.

Was passiert im Körper?

Mit dem Absinken der Östrogen- und Progesteronwerte gerät das hormonelle Gleichgewicht ins Wanken. Die Folgen spüren viele Frauen täglich: Der Schlaf wird leichter, die Reizbarkeit steigt, die Gelenke schmerzen, die Energie sinkt – während gleichzeitig der Druck in Beruf und Alltag oft bleibt.

Warum QiGong?

QiGong ist eine jahrtausendealte Methode aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), die mit sanften Bewegungen, bewusster Atmung und innerer Achtsamkeit den Energiefluss im Körper harmonisiert. Besonders in den Wechseljahren zeigt sich immer wieder: Wer regelmäßig übt, schläft besser, fühlt sich ausgeglichener, hat weniger Hitzewallungen und entwickelt ein neues Gespür für den eigenen Körper.

Was QiGong konkret bewirken kann:

Weniger Hitzewallungen und Nachtschweiß: Durch spezielle Yin-stärkende Übungen wird die kühlende Energie im Körper aufgebaut. Hitze kann wieder „nach unten sinken“. Das lindert die typischen Wärmeanstiege.

Mehr Schlaf und weniger Grübeln: QiGong beruhigt das Nervensystem und fördert das Ein- und Durchschlafen – ohne Nebenwirkungen. Sanfte Atemübungen und meditative Bewegungen unterstützen den Körper beim Umschalten in den Ruhemodus.

Stimmungsaufhellung und emotionale Stabilität: Die hormonellen Veränderungen betreffen auch die Psyche. QiGong stärkt die Herzenergie (für Freude, Vertrauen und Verbindung) und fördert den inneren Ausgleich.

Stärkung der hormonellen Balance: In der TCM spielen Nieren- und Milzenergie eine zentrale Rolle für den Hormonhaushalt. Spezifische Frauen-QiGong-Übungen nähren diese Energien und bringen Körper, Geist und Seele wieder in Einklang.

Bewegung ohne Überforderung: QiGong ist sanft, effektiv und kann in jedem Alter praktiziert werden – auch bei Gelenkbeschwerden oder Erschöpfung. Es bringt den Körper in Fluss, ohne ihn zu überlasten.

Beispielübungen von Myochu QiGong gegen Hitzewallungen:

„Im Wasserfall baden“ – langsame Handbewegungen von oben nach unten mit Visualisation von fließendem Wasser helfen, innere Hitze loszulassen.

Selbstmassage des Brustbeins – aktiviert Yin-Leitbahnen und lindert akute Hitzewellen.

Und was ist mit der Atmung?

Auch über den Atem kann man gezielt Einfluss nehmen. Besonders effektiv: die verlängerte Ausatmung (z.B. 4 Sekunden einatmen, 6-8 Sekunden ausatmen). Das aktiviert den Parasympathikus, senkt das Stresslevel – und wirkt wie eine innere Kühlung.

Die Wechseljahre sind kein Ende – sondern eine Einladung, neu bei sich anzukommen. QiGong bietet dafür einen sanften, wirksamen Weg: raus aus dem Funktionieren, rein ins Spüren. Nicht gegen den Wandel – sondern mit ihm.

Wer diesen Weg nicht alleine gehen möchte: Myochu QiGong bietet am 25. Oktober 2025 einen Workshop speziell für Frauen in den Wechseljahren an.

