M&K Sound IW150T Tripole und C15S Subwoofer: beeindruckender Surround-Klang bei unsichtbarer Installation

Hamburg, 10. Februar 2022 – Der Klang der besten Kinos dieser Welt in den eigenen vier Wänden – mit Lautsprechern von M&K-Sound wird dieser Wunschtraum Realität. Moderne Surround-Formate wie Dolby Atmos oder DTS-X gewährleisten ein noch immersiveres Klangerlebnis, benötigen allerdings vergleichsweise viele Lautsprechersysteme, was einer optisch ansprechenden Raumgestaltung vielfach entgegensteht. M&K Sound ist sich dieser Problematik bewusst und hat mit dem IW150T Tripole Surround-Lautsprecher eine überarbeitete Version seines legendären S150T Modells im Portfolio, der sich für eine unsichtbare Installation erstmals nahtlos in die Wand integrieren lässt. Zusammen mit dem C 15S Installations-Subwoofer und dessen speziell angepasster Endstufe VA500 Blue Edition ermöglicht er ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis bei unsichtbarer Lautsprecherinstallation – ideal für anspruchsvolle Surround-Systeme auf der Höhe der Zeit.

M&K Audio IW150T: Referenzklang „aus dem Nichts“

Der S150T Surround-Lautsprecher von M&K Sound ist mit seiner revolutionären Tripol-Anordnung der einzelnen Chassis für eine einzigartige klangliche Umhüllung des Zuhörers berühmt geworden. Mit dem IW150T konnte M&K Sound diese Tugenden erstmals in einem Lautsprecher realisieren, der sich bündig in eine Wand einbauen lässt. Ausgestattet mit den hochwertigen Chassis und der Frequenzweiche seines berühmten Schwestermodells, bietet der IW150T die gleichen überragenden Klangeigenschaften. Für eine noch unauffälligere Integration des IW150T in den Abhörraum lässt sich die weiße Abdeckung beliebig lackieren. Der IW150T Tripole Lautsprecher bringt die legendäre akustische Performance von M&K Sound bei vollständig unsichtbarer Installation.

M&K Sound C15S und VA500 Blue Edition: solides Fundament

Der Subwoofer C15S von M&K Sound überzeugt durch ein mächtiges Bassfundament bei herausragender Pegelfestigkeit. Obwohl nur mit einem einzigen Lautsprecher bestückt, bringt er vergleichbare akustische Leistungswerte wie der 10″-Dual-Push-Pull-Subwoofer X10. Damit ist der C15S die perfekte Lösung für große kundenspezifische Installationen. Der C15S wurde zusammen mit dem VA500 Blue Edition Endverstärker von Grund auf neu entwickelt, um auch tiefste Frequenzen nicht nur hör-, sondern auch fühlbar zu machen.

Der C15S wird zusammen mit der passenden Endstufe VA500 Blue Edition ausgeliefert. Die Endstufe ist eine Weiterentwicklung der Class-D-Verstärker, die bereits in den bekannten Subwoofern der V-Serie von M&K Sound zum Einsatz kommen. Auch dieser Endverstärker zeichnet sich durch höchste Effizienz, geringe Wärmeentwicklung und niedrigen Standby-Stromverbrauch aus. Das Class-D-Kraftpaket VA500 Blue Edition wurde in sorgfältiger Entwicklungsarbeit speziell auf den C15S Subwoofer abgestimmt und überzeugt auch bei anspruchsvollem Musikmaterial und bombastischen Filmszenen mit akkurater Impulsfestigkeit und schier unerschöpflichen Leistungsreserven.

Preise und Verfügbarkeit

Der IW150T Surround-Lautsprecher und der C15S Subwoofer mit der Endstufe V500 Blue Edition sind im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den IW150T beträgt 1380,00 Euro. Der C15S kann zusammen mit der V500 Blue Edition Endstufe für 3360,00 Euro erworben werden (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

www.mksound.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe „Der Ton macht die Musik“ strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne Acoustics, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

