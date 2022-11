M&K Sound stellt D95 und D85 vor: vielseitige Lautsprecher mit edlem Finish

Die D95 und D85 Lautsprecher von Miller & Kreisel Sound bringen den exzellenten Klang des dänischen Herstellers in besonders vielfältiger Weise zur Geltung. Beide Speaker sind dafür gleich mit mehreren Montagemöglichkeiten ausgestattet. Ob als besondere Aufwertung des TV-Klangs seitlich an der Wand montiert, im Regal als kleines Stereo-System oder für ein edles Heimkino im Wohnzimmer: Die neue Serie macht überall eine gute Figur und überzeugt mit kompakten Maßen sowie dynamischem, sattem Klang.

Hamburg, 17. November 2022 – Seit über 45 Jahren ist der Name M&K Sound untrennbar mit dem Anspruch auf kompromisslosen Klang verbunden. Die besondere Abstimmung der dänischen Lautsprecher schätzen dabei sowohl die Besitzer eines Heimkinos, Stereo-Enthusiasten als auch Klangschaffende im Studio gleichermaßen. Speaker von M&K wurden schon vielfach eingesetzt, um Blockbuster wie King Kong oder Pearl Harbor zu realisieren. Neben den großen Lautsprechern für Studios und umfassende Heimkino-Installationen bietet M&K Sound seine umfassende Expertise auch in kompakten Modellen wie D85 und D95 für den Klanggenuss zu Hause an.

D85 und D95 Speaker: harmonischer Klang aus kompakten Gehäusen

Sowohl das Modell D85 als auch D95 erreichen trotz der geringen Abmessungen eine erstaunliche Pegelfestigkeit bei zugleich äußerst klarer Wiedergabe von Musik- und Filmton. Für den präzisen Klang sind unter anderem die herstellertypischen 1,1-Zoll-Hochtöner verbaut, die in Dänemark gefertigt werden. Die speziell beschichtete Seidenkalotte des Tweeters wird in gleicher Ausführung sogar in den THX-zertifizierten Referenzlautsprechern der 150er-Serie verwendet. Beide Modelle können unabhängig voneinander außergewöhnliche Präzision im Tieftonbereich liefern. Dafür ist im D95 ein 6,5-Zoll-Tiefmitteltöner und im D85 ein 5,5-Zoll-Tiefmitteltöner zuständig, für beide greift M&K Sound auf eine bewährte Polypropylenmembran zurück. Die zwei Modelle der neuen D-Series sind mit einer Schlüssellochhalterung und einer 100 Millimeter x 100 Millimeter messenden VESA-Montagemöglichkeit ausgestattet. Dies macht die Befestigung an der Wand, der Decke oder an passendem Zubehör besonders einfach und komfortabel. Die Halterung und das tief versenkte Terminal auf der Rückseite sorgen zudem für eine möglichst flach anliegende Installation an der Wand. Mit passenden Flachbandkabeln oder komplett hinter einer Trockenbauwand verkabelt zeigen sich D95 und der D85 insbesondere in modern eingerichteten Wohnzimmern von ihrer edelsten, minimalistischen Seite.

Vielseitige Speaker für jeden Raum

Die Crossover-Frequenz der kompakten Modelle liegt bei 1,6 kHz, wodurch ein möglichst sanfter und harmonischer Übergang zwischen Hoch- und Tiefmitteltöner erreicht wird. Vom reinen Frequenzgang unterscheiden sich beide Lautsprecher der D-Series nur leicht: Der D85 spielt von 95 Hertz bis 20 Kilohertz bei einem Kennschalldruck von 89 dB und der D95 von 90 Hertz bis 20 Kilohertz. Der größere Speaker der Serie verfügt über einen Kennschalldruck von 91 dB und verspricht auch für erklärte Audio-Connoisseure außergewöhnliche Dynamik. Mit einer geringen Tiefe von 9,5 Zentimetern und einer kompakten Front von 30,0 (H) x 24,0 (B) Zentimetern lässt sich auch der größere Speaker unauffällig an einer Wohnzimmerwand oder im Heimkino montieren. Der Lautsprecher D85 hat die gleiche geringe Tiefe von 9,5 Zentimetern, misst allerdings lediglich 24,5 (H) x 19,5 (B) cm an der Frontfläche.

Perfekt Spielpartner für den Tiefton: die V+ Subwoofer

Passend zur neu vorgestellten D-Serie kam dieses Jahr auch die grundlegend überarbeitete Version der erfolgreichen V-Subwoofer auf den Markt. Noch kompaktere Gehäuse gepaart mit einem formschönen Design machen sie zu attraktiven Einrichtungsgegenständen, die sich nahtlos in Wohnlandschaften jeder Stilrichtung einfügen – ganz so wie D85 und D95. Die für Heimkino-Anwendungen ausgelegten Modelle erweitern den Frequenzbereich der multifunktionalen Speaker mit ihren leistungsstärken Class-D-Endstufen hinab bis zu beeindruckenden 20 Hertz. V12+ und V15+ sind als echte Referenz-Subwoofer sogar mit dem begehrten THX-Label zertifiziert und lassen sich umfangreich per App steuern.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Lautsprecher der neuen D-Serie sind voraussichtlich ab Dezember / Anfang Januar wahlweise in Schwarz, Weiß oder Grau im Fachhandel verfügbar. Der D95 ist für 1.140,00 Euro erhältlich und der D85 für 990,00 Euro (Stückpreise inklusive Mehrwertsteuer). Interessierte Kunden können bei Audio Reference den nächstgelegenen Fachhändler in Erfahrung bringen: Per Telefon unter 040 / 5 33 20 – 359 oder per E-Mail unter info@audio-reference.de.

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe „Der Ton macht die Musik“ strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Velodyne Acoustics, Vicoustic, VTL und Wilson Audio.

