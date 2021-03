MKS verdreifacht Pulsenergie bei ultrakompaktem Nanosekundenlaser

Weltweit kleinster aktiver Q-Switched UV Laser ist ideal für industrielle Produktionsprozesse

MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) präsentiert mit dem Spectra-Physics Explorer One HP HE 355-200 einen neuen, leistungsstarken UV-Laser mit 3,5-fach höherer Pulsenergie im Vergleich zur aktuellen Explorer One HP Serie ultra-kompakter aktiv gütegeschalteter (Q-Switched) Laser. Mit Pulsenergien größer 200 Mikrojoule, einer durchschnittlichen Ausgangsleistung höher 4W sowie einer dynamischen Closed-Loop Pulsenergie-Steuerung eignet sich der neue Laser ideal für das Strukturieren und Abtragen dünner Schichten bei Displays und Solarzellen, dem Trimmen von Mikrowiderständen und Kondensatoren sowie dem kontrastreichen Markieren medizinischer Geräte, Kunststoffe oder Gläser.

“Der neue Explorer One HP HE 355-200 verbindet überzeugende Leistung mit einer marktführenden Regelungselektronik in einem äußerst kompakten Gehäuse und eignet sich so ideal für hochpräzise, industrielle Fertigungsprozesse,” sagt Jürgen Niederhofer, General Manager für Spectra-Physics Laser in Europa. “Als Teil der sehr erfolgreichen Explorer One Produktlinie erweitert der neue Laser das MKS Portfolio von Lasern unter anderem für die Mikromaterialbearbeitung.”

Der Explorer One HP HE 355-200 bietet mehr als 200 Mikrojoule UV Pulsenergie, Pulsbreiten von weniger als 15 ns und vom Anwender einstellbare Wiederholraten zwischen Single Shot und 200 kHz. Die moderne, aktive Pulsenergie-Steuerung E-Track arbeitet mit einem Closed-loop Algorithmus, der ein dynamisches und schnelles Einstellen bzw. Regeln der Pulsenergie für optimale Prozesskontrolle ermöglicht.

Der neue Laser basiert auf dem It”s in the Box Design von Spectra-Physics, das Elektronik und Laserkavität in einem kleinen und leichten Gehäuse verbindet und sich besonders schnell und einfach in kompakte Werkzeuge und Desktop-Instrumente integrieren lässt. Basierend auf der bewährten Explorer One Plattform, ist der Laser bestens für anspruchsvolle 24/7 Anwendungen unter rauen Betriebsbedingungen geeignet.

Über Spectra-Physics

Spectra-Physics ist eine Marke der Light & Motion Division von MKS Instruments. Das Portfolio von Spectra-Physics bietet ein breites Spektrum von Lasern für Hochpräzisionsanwendungen in der industriellen Produktion sowie der Forschung und Wissenschaft. Die Produkte von Spectra-Physics verbinden bahnbrechende Lasertechnologien mit umfassenden Applikations-Knowhow für herausragende Leistung bei niedrigen Betriebskosten. Egal ob industriellen Produktionsanlage, Halbleiterfertigung oder Forschungslabor: Spectra-Physics Laser optimieren die Leistungsfähigkeit und Produktivität unserer Kunden in den Bereichen Halbleiter, industrielle Technologien, Gesundheits- und Biotechnologie und Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.spectra-physics.com

Firmenkontakt

Newport Spectra-Physics GmbH

Jens Voigtländer

Guerickeweg 7

64291 Darmstadt

+49 6151 708-0

germany@newport.com

http://www.spectra-physics.com

Pressekontakt

Newport Spectra-Physics GmbH

Jens Voigtländer

Guerickeweg 7

64291 Darmstadt

+49 6151 708-0

jens.voigtlaender@mksinst.com

http://www.spectra-physics.com

Bildquelle: @Spectra-Physics