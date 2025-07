ML6 wird OpenAI-Dienstleistungspartner

Als ein exklusiver Dienstleistungspartner von OpenAI treibt ML6 die Einführung von KI in Europa voran

ML6, ein führender Technologiepartner für KI-Lösungen, gab seine Partnerschaft mit OpenAI bekannt. ML6 verfolgt das Ziel, die Transformation von Unternehmen mit innovativer und zuverlässiger KI voranzutreiben und gehört nun zu den europäischen Service-Partnern von OpenAI. Dadurch wird ML6 ihre Führungsposition in der sich schnell entwickelnden KI-Landschaft weiter ausbauen.

ML6 wurde 2013 in Belgien gegründet und blickt auf eine zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück. Das Ziel: modernste KI-Forschung in geschäftlichen Mehrwert umzusetzen. Das Team von ML6 ist mit mehr als 140 KI-Spezialist:innen in Gent (Hauptsitz), Berlin, München sowie Amsterdam tätig und soll bis Ende des Jahres 2025 um weitere 50 Mitarbeitende wachsen.

„OpenAI Service Partner zu werden, ist eine enorme Leistung für ML6“, sagte Nicolas Deruytter, CEO von ML6. „Die Partnerschaft bestätigt unsere fundierte technische Expertise und unser nachhaltiges Engagement für die Entwicklung ethischer und wirkungsvoller KI-Lösungen für unsere Kunden. Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit OpenAI zu vertiefen, um die Einführung fortschrittlicher KI in allen Branchen zu beschleunigen.“

Für Kunden von ML6 ergeben sich daraus erhebliche Vorteile, da das Unternehmen als OpenAI Services Partner frühzeitigen Zugang zu den neuesten OpenAI-Technologien erhält und eng mit den Entwicklerteams von OpenAI zusammenarbeitet.

Globaler Kundenstamm

Die globale Partnerschaft mit OpenAI unterstützt ML6 dabei, führend in der Entwicklung leistungsstarker und verantwortungsvoller KI-Lösungen zu sein. ML6 hat weltweit über 300 KI-Projekte für mehr als 150 Kunden erfolgreich umgesetzt. Diese Partnerschaften erstrecken sich über zentrale Wirtschaftsbereiche, darunter Konsumgüter, Einzelhandel und E-Commerce (Walmart, P&G, TB International), Fertigung (BASF, ABB, Thyssenkrupp), Energie und Versorgung (Luminus, OGE, Otary), Finanzdienstleistungen (AXA, ING), öffentlicher Sektor (Transport for London, NCSC), Biowissenschaften und Gesundheitswesen (Pfizer, Johnson & Johnson, Waldkliniken Eisenberg) sowie Medien und Unterhaltung (Funke Mediengruppe, Orange, Booking.com).

Expansion in der DACH-Region

Im Rahmen der Expansion in der DACH-Region hat ML6 eine zweite deutsche Niederlassung in München eröffnet und Dr. Fabian Schrempf zum Go-to-Market Lead ernannt. „Die DACH-Region zählt zu den wichtigsten Wachstumsregionen für ML6“, so Dr. Schrempf. „Mit unserem neuen Standort in München sind wir noch näher an unseren Kunden und können unsere Zusammenarbeit mit Partnern wie OpenAI weiter vertiefen.“

Bevorzugter Arbeitgeber

Die neue Partnerschaft stärkt die Position von ML6 als attraktiver Arbeitgeber im Bereich KI-Entwicklung. Die Entwicklerteams von ML6 investieren 17 Prozent ihrer Arbeitszeit in interne Forschung und Entwicklung, um technischen Fortschritt und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens zu fördern. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die ML6-Entwickler:innen eng mit den Teams von OpenAI zusammenarbeiten und direkten Zugang zu deren fortschrittlichen KI-Modellen, Tools und Kompetenzen erhalten. Darüber hinaus werden sie Schulungen von OpenAI absolvieren und Zertifizierungen erhalten. Dadurch wird ihre Expertise in der sicheren und innovativen Implementierung von OpenAI-Technologien deutlich erweitert.

ML6 ist ein internationales Dienstleistungsunternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert hat. ML6 hilft Unternehmen, KI-Technologie effizient und schnell einzusetzen, indem es individuelle Lösungen entwickelt und strategische Beratung bietet. Das Unternehmen nutzt auch die neuesten Entwicklungen im Bereich KI, um End-to-End-Lösungen für maschinelles Lernen zu entwickeln. ML6 hat erfolgreich ein Team von mehr als 140 erfahrenen KI-Expert:innen mit Sitz in Gent, Amsterdam, Berlin und München aufgebaut.

