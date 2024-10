MMA Germany: Kick-off zum „Smarties Award DACH 2024“

Hochkarätige Jury bewertet erfolgreiche Marketing-Cases mit Innovations-Charakter

Berlin/Bonn, 30. Oktober 2024 – Das deutsche Chapter der Mobile Marketing Association (MMA Germany) veranstaltete in Bonn die erste Jurysitzung zum „Smarties Award DACH“ und startet mit diesem Kick-off den Auswahlprozess für 2024. Der „Smarties Award“, ein globales Programm der MMA, kürt Marken, Agenturen und Technologieanbieter, die im Marketing neue Wege gehen und erfolgreich innovative Cases umsetzen. Der „Smarties Award“ besteht bereits seit 2003 auf regionaler und globaler Ebene und wird in mehreren Kategorien verliehen. Neu eingeführt hat die MMA für 2024 die Kategorie „KI-Marketing“.

Hochkarätige Experten-Jury

Die Gewinner des Awards bestimmt eine Jury aus hochkarätigen Experten. Den Vorsitz der Jury übernimmt in diesem Jahr Daniel Jäger, Global Head of Media bei der Deutschen Telekom. Er wird zusammen mit 24 weiteren Marketing-Entscheidern namhafter Unternehmen – unter anderem Anna Keller (Marketing Director bei Bayer Vital Consumer Health), Gerald Schlögl (Managing Director Miles & More und VP Loyalty bei Lufthansa Group) oder Denise Mancinone, (Head of Marketing DACH bei Snap) – die kreativsten Cases in der DACH-Region mit dem höchsten Impact auswählen.

„Auch in diesem Jahr haben wir eine exzellente Jury mit führenden Marketing-Experten aus dem DACH-Raum und sind schon gespannt auf die eingereichten Cases“, sagt Elvin Altun Noyan, Country Director bei MMA Germany. „“Der „Smarties Award DACH“ und seine Strahlkraft in der Branche gibt Unternehmen die Möglichkeit zu zeigen, dass sie sich auch im Marketing auf Top-Niveau bewegen.“

„Der diesjährige Auswahlprozess für den „Smarties Award DACH“ wird für die Jury eine spannende Zeit“, sagt Daniel Jäger als Vorsitzender der Jury. „Es freut mich besonders, dass sich in diesem Jahr zusätzlich zu den Cases aus Deutschland sehr interessante Projekte aus der Schweiz und Österreich im Auswahlverfahren befinden, die neue Perspektiven eröffnen.“

Die Preise werden am 4. Dezember im Rahmen des Branchen-Events Next! Berlin bei der „Europe Smarties Awards Gala“ verliehen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

MMA Germany ist das lokale Gremium der MMA Global, einer Organisation mit mehr als 800 Mitgliedsunternehmen und 15 Regionalbüros. Die MMA ist der einzige Marketingfachverband, der das Ökosystem von Marketern, Martech- und Medienunternehmen zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Zukunft des Marketings zu gestalten. Mehr über MMA Germany erfahren Sie hier.

