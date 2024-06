Mobbing: Milliardenverluste und hohe Krankheitsraten

Alarmierende Zahlen: Jährlich entstehen durch Mobbing bedingte Krankenstände Milliardenkosten für Unternehmen.

Mobbing und posttraumatische Belastungsstörungen – Eine alarmierende Kostenfalle für Arbeitgeber

Du stehst jeden Morgen auf und gehst zur Arbeit, nicht wahr? Aber stell dir vor, du betrittst ein Schlachtfeld statt eines Büros. Das ist die Realität für viele Mitarbeiter, die unter Mobbing leiden. Diese unsichtbaren Wunden führen zu einer weit verbreiteten Geißel: der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Und die Auswirkungen? Verheerend – sowohl für den Einzelnen als auch für dein Unternehmen.

Mobbing ist nicht nur ein persönliches Trauma, sondern eine wirtschaftliche Katastrophe. Laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) verursachen Mobbing-bedingte Ausfälle jährlich betriebswirtschaftliche Schäden von bis zu 25 Milliarden Euro. Jährlich! Das sind Kosten von 15.000 bis 50.000 Euro pro betroffener Person – Gelder, die in deinen Büchern fehlen. Und das ist noch nicht alles: Der Krankenstand in Deutschland hat 2022 einen neuen Höchststand erreicht, was die Arbeitgeber insgesamt Milliarden Euro an Entgeltfortzahlungen für krankgeschriebene Mitarbeiter kostet.

Diese alarmierenden Zahlen sind ein Weckruf. Die Folgen von Mobbing und PTBS sind nicht nur menschlich tragisch, sondern auch eine massive finanzielle Belastung. Doch es gibt einen Weg, dieser Krise entgegenzuwirken: durch gezielte betriebliche Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung.

In meinem erweiterten Programm für traumatisierte Mitarbeiter biete ich Einzel-Mentoring, Seminare (online und inhouse) sowie Workshops an. Gerne erstelle ich ein individuelles und zielgerichtetes Angebot, um den Heilungsprozess zu unterstützen und zukünftige Kosten zu vermeiden. Diese umfassenden Maßnahmen umfassen auch Stressmanagement-Techniken und Resilienztraining.

Melde deine Mitarbeiter jetzt für mein Seminar an und investiere in ihre Gesundheit und die Zukunft deines Unternehmens. Gemeinsam können wir die Auswirkungen von Mobbing und PTBS reduzieren und ein gesundes, produktives Arbeitsumfeld schaffen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Persönlichkeitsentwicklung Seminar für traumatisierte Mitarbeiter

Diese Daten unterstreichen die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen gegen Mobbing und zur Förderung eines gesunden Arbeitsumfelds, um die finanziellen Belastungen zu reduzieren.

