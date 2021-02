Mobile Computer M3 SM15 für IoT Mobile Device Management

Mobile Computer mit Wearables für die smarte Identifikation

Der M3 SM15 Mobile Computer ist ein kompakter Handheld Computer für IoT-Bereiche. Dieser High-Performance Handscanner bietet mit dem industrietauglichen Qualcomm® Snapdragon™ 625/626 Prozessor ausreichend Power für Anwendungen im Lager, Logistik oder Supply Chain. Das Betriebssystem Android 8.1 ist zertifiziert nach SOTI MobiControl und ist von Google mit dem Gütesiegel “Android Enterprise Recommended” ausgezeichnet worden. Daher eignet es sich optimal für das Mobile Device Management, wie die Verwaltung von Applikationen auf mehreren Geräten. Dadurch werden die Verwaltungskosten im Mobilitätsmanagement immens reduziert. Eine große Auswahl an Wearables und Cradles für die vielseitige Anwendung in verschiedenen Unternehmensbereichen, machen diesen mobilen Handheld zu einem wahren Multitalent.

Mobile Datenerfassung mit Barcode Reader oder RFID-Reader

Der Mobile Computer M3 SM15 ist mit einem 2D Barcode Reader oder einem integrierten NFC Reader ausgestattet. Der optional erhältliche Long-Range-Scanner erfasst valide alle 2D Barcodes auf RFID Labels oder RFID Etiketten bis zu einer Reichweite von bis zu 15 m. Der integrierte RFID HF und NFC Reader liest RFID Tags und RFID Transponder des ISO Standards ISO 14443A/B und ISO15693 mit 13.56 MHz aus einer Entfernung von bis zu 6 cm. Optional bieten wir den M3 SM15 mit einem RFID UHF GUN Reader (plus Extrabatterie) an. Der ergonomische Griff erfasst valide alle RFID Tags im UHF-Frequenzbereich EPC C1 Gen2, ISO 18000 6C bis zu einer Lesereichweite von 5 Metern. Als zweite Option für RFID UHF, bieten wir einen portablen UHF Snap-On an, der ohne zusätzliche Batterie funktioniert und flexibel einsetzbar ist. Der Snap-On erreicht Lesereichweiten von bis zu 2.5 Metern.

Neueste Technik verknüpft mit High-Performance Power

Der 2.2 GHz Octa-Core Prozessor und der 4.100 mAh Akku (Optional: 6.150 mAh) ist für anspruchsvolle Prozesse ausgelegt. Die Schnelllade-Funktion ermöglicht ein Aufladen der Batterie innerhalb von 3 Stunden. Der integrierte 4 GB Arbeitsspeicher ist optional als 2 GB Variante verfügbar. Genügend Platz für Ihre Daten bietet der 32 GB ROM (optional: 16 GB).

Top-Kommunikationsmöglichkeiten und Dokumentation

Der Mobile Computer ist mit WLAN, WWAN, WPAN, GPS und Bluetooth ausgestattet. Die integrierte 16 Megapixel Rückkamera dokumentiert Arbeitsprozesse im hochauflösenden Format. Die Frontkamera mit 5.0 Megapixel eignet sich optimal für Videotelefonate. Der Mobile Computer ist mit einem externen Monitor verbindbar. Das erhältliche HDMI Cradle ist für den Anschluss an einen externen Bildschirm geeignet. Zwei integrierte USB-Ports ermöglichen die Verbindung einer Tastatur und Maus. Der Handheld M3 SM15 ist wie ein Computer bedienbar. Das erleichtert den Import und Export von Daten auf Laufwerke oder Systeme.

IP-Schutz für anspruchsvolle und fordernde Umgebungen

Der Handscanner M3 SM15 ist mit der IP67 Schutzklasse bestens für fordernde und anspruchsvolle Umgebungen mit Staub- oder Wasseransammlungen geeignet. Das Handheld hält Temperaturen von -20 °C bis zu +60 °C stand. Der Touch-Screen ist kapazitiv (z.B. bei Nässe) mit Handschuhen oder einem Stylus Pen bedienbar. Der Bildschirm besteht aus robustem Gorilla Glass und ist dank integrierter Sensoren gegen starkes Sonnenlicht und Regeneinfall geschützt.

Anwendungsbeispiel: Wearables für die komfortable Identifikation

In großen Lagerhallen mit vielen unterschiedlichen Waren und Gütern, ist der Lagerhaltungsprozess ein fortlaufender Prozess. Durch den Einsatz von speziellen Wearables, können die Mitarbeiter die Waren und Güter komfortabler identifizieren. Der Handscanner M3 SM15 bietet eine große Auswahl an tragbaren Hilfsmitteln, zur Anbringung am Körper, wie Gürtel, als Armbefestigung oder als Fingerring. Der Vorteil dieser Wearables liegt darin, dass der Mitarbeiter die Hände für das Verräumen von Waren oder für die Bedienung von logistischen Fahrzeugen, wie Stapler oder Hubwagen frei haben.

Inklusive Software Entwicklungs-Kit und Demo Software

Der Handscanner M3 SM15 ist zertifiziert nach RoHs und CE. Es wird mit einem Software Entwicklungs-Kit für Android Systeme geliefert. Dieses unterstützt die Programmiersprachen: C++ und C# Command Protocol. Der Einsatz des SDK vereinfacht die Anbindung an Ihre bestehenden Systeme.

Link zum Software Entwicklungs-Kit: https://download.idtronic.de/Handheld/M3%20SM15%20SDK.zip

Sie benötigen eine eigene Firmware für Ihre Anwendung?

iDTRONIC bietet auf Anfrage kundenspezifische Anpassungen an der Firmware an.

Weitere Informationen

Im Laufe dieses Jahres wird es eine LEGIC und LF: Version geben.

Ab einer Projektanfrage von mind. 20 Stück, beraten wir Sie gerne vorab.

Mobile Computer M3 SM15: https://idtronic-mobile.de/handhelds/rfid-hf/m3-sm15/

iDTRONIC Mobile Solutions is one of the leading manufacturers and developers of high-quality all-round handheld readers. We offer handheld readers, industrial tablets, barcode scanners and mobile data collection devices with label printing. Our mobile devices are characterised by handiness and robustness. The latest Android technologies round off our mobile computers. Integrated IP protection in all our devices ensures that they can work in harsh environments.

Our Key Features:

We offer the Mobile Computer -on request- for all RFID standards:

– UHF:865 – 928 MHz

– HF | NFC | DESFire | LEGIC:13.56MHz

– LF:125 and 134.2kHz (Waste Management and Animal ID).

Furthermore, our mobile computers can be equipped with 1D barcode scanners or 2D barcode imagers.

The product portfolio perfectly fits the needs of system integrators and companies within IoT and Industry 4.0 environments:

– Industry (Production, Supply Chain, Warehouse Management)

– Healthcare (Medical devices, Hospitals, Laboratories)

– Ticketing at Events

– Libraries of cities, schools or universities

– IoT environments in companies or retail

– Label printing via handheld printer (retail, public transport, long-distance transport or parcel delivery services)

– Demanding environments (Mining, Offshore, Construction sites)

iDTRONIC Mobile Solutions offers:

– Scanner for targeted data acquisition by means of RFID or barcode

– Handhelds for mobile working with ergonomic handle

– Tablets for effective management – mobile or stationary

– Mobile Handheld Printers for printing labels and tags

Thanks to a strong technical team for development and support, we are able to develop and offer high quality mobile data capture devices that guarantee our customers the following:

– High performance

– Reliable Quality

– Fast time to market

– Excellent Value

– Innovative Design

– Customer-specific design

We are located in Ludwigshafen, close to Frankfurt International Airport. This makes us easily accessible for our international customers as well.

