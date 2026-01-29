Mobile-Domain: Mehr als ein Wort, bald eine Adresse erster Wahl

Die General Availability der Mobile-Domains beginnt am 19. Februar

Es gibt Wörter, die mehr können, als sie auf den ersten Blick versprechen. Mobile ist so eines. Es vibriert leise in der Hosentasche, rauscht über Autobahnen, schwebt durch urbane Visionen von Sharing, Nachhaltigkeit und Freiheit. Und genau dieses Wort steht nun kurz davor, eine eigene Adresse im digitalen Raum zu bekommen: die Mobile-Domain. Sie ist mehr als ein Wort, sondern eine Adresse erster Wahl.

Noch sind sie nicht da. Noch gehören sie zur Zukunft. Aber wie bei jeder guten Bewegung kündigt sich ihr Kommen früh an – für jene, die aufmerksam genug sind, den ersten Schritt zu machen.

Mobile-Domain als Heimat der mobilen Industrie

In Deutschland sagen wir „Handy“. Ein sympathischer Begriff, praktisch, vertraut – aber außerhalb des deutschsprachigen Raums völlig unbekannt. In den angelsächsischen Ländern spricht man schlicht von mobile phone oder noch kürzer: mobile. Genau hier liegt die internationale Kraft der Mobile-Domains. Sie sprechen eine globale Sprache, ohne Übersetzung, ohne kulturelle Umwege.

Auch für Hersteller und Händler rund um das Smartphone selbst entfaltet .mobile eine klare strategische Logik. Handy-Produzenten, Smartphone-Marken, Zubehör-Hersteller und Zubehör-Händler bewegen sich in einem Markt, der per Definition mobil ist. Geräte, die ständig mitgeführt werden, Zubehör, das unterwegs genutzt wird, Technologien, die jederzeit und überall funktionieren sollen – all das findet in .mobile eine präzise semantische Verortung.

Während klassische Domains wie .com oder .de wenig über den Nutzungskontext aussagen, signalisiert .mobile unmittelbar: Hier geht es um mobile Geräte, mobile Nutzung und mobile Vernetzung. Für internationale Marken ebenso wie für spezialisierte Händler kann die Domain damit zum klaren Orientierungspunkt werden – besonders in einem globalisierten Markt, in dem Smartphones, Wearables und Zubehör weltweit gedacht und vermarktet werden.

Darüber hinaus gewinnt .mobile auch im Kontext vernetzter Fahrzeuge an Bedeutung. In Märkten wie China gilt die Internetanbindung von Autos zunehmend als Voraussetzung für Akzeptanz und Markterfolg. Fahrzeuge entwickeln sich dort – und zunehmend auch weltweit – zu mobilen, vernetzten Endgeräten auf Rädern. Infotainment, Navigation, Over-the-Air-Updates, Kommunikation und digitale Services verschmelzen zu einem mobilen Gesamtsystem.

Für Hersteller, Plattformen und Dienstleister im Bereich der Fahrzeugkonnektivität bietet .mobile daher eine Domain-Endung, die diesen Wandel sprachlich und konzeptionell auf den Punkt bringt: Mobilität nicht nur als Fortbewegung, sondern als permanente digitale Verbindung.

Und doch wäre es zu kurz gedacht, .mobile allein auf Smartphones zu reduzieren. Denn mobile ist längst mehr als ein Gerät. Es ist ein Zustand. Eine Haltung. Ein Versprechen von Beweglichkeit.

Mobile als Idee der Mobilität

Für deutsche Unternehmen eröffnet das einen spannenden Bedeutungsraum. Mobile steht nicht nur für Apps, Tarife oder Zubehör, sondern für Mobilität in all ihren Formen: für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur, für Carsharing, Bahn-Services und Reiseplattformen, für Logistik, urbane Verkehrskonzepte oder flexible Arbeitswelten. Wer Menschen oder Dinge in Bewegung bringt, wer Angebote für unterwegs schafft, spricht bereits die Sprache von .mobile.

Eine Domain wird so zum semantischen Scharnier zwischen digitaler Welt und realer Bewegung.

Noch Zukunft – aber nicht mehr lange

Die Mobile-Domains sind noch nicht auf dem Markt. Genau darin liegt ihre besondere Spannung. Sie lassen sich bereits vorregistrieren – sowohl für die Early Access Period als auch für die spätere General Availability. Es ist dieses seltene Zeitfenster, in dem Namen noch frei sind, Begriffe noch nicht vergeben, Ideen noch nicht besetzt.

Der offizielle Zeitplan sieht vor:

Early Access Program (EAP): 4. Februar 2026 bis 18. Februar 2026

Interessenten für die EAP sollten sich per E-Mail an secura@domainregistry.de

wenden.

Ab dem 19. Februar 2026 öffnet sich der Markt mit der allgemeinen Verfügbarkeit für alle.

Früh da sein, wenn Bewegung entsteht

Der ICANN-Registrar Secura ist in die Einführung der Mobile-Domains eingebunden. Erfahrungsgemäß zeigt sich bei neuen Domain-Endungen, dass ihre strategische Bedeutung häufig erst erkannt wird, wenn prägnante Namen bereits vergeben sind. Die Einführung von .mobile eröffnet daher durch Vorregistrierung frühzeitig die Möglichkeit, relevante Begriffe zu sichern, bevor sie sich im digitalen Raum etablieren.

Vielleicht ist das die eigentliche Pointe dieser neuen Domain-Endung: Sie passt zu einer Welt, die sich ständig bewegt – und belohnt jene, die früh losgehen.

Denn alles, was mobil ist, braucht einen Ort.

Bald wird dieser Ort enden auf: .mobile.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/mobile-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: FunkyFocus