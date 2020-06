Mobile Stromlösung trifft auf flexible Baustellenüberwachung

Bredenoord und BauWatch präsentieren B-Safe! Das Mietpaket für eine sichere Baustelle.

Das Unternehmen Bredenoord, Hersteller und Direktvermieter mobiler Stromlösungen und der Fernüberwachungsspezialist BauWatch bündeln ihre Kernkompetenzen und präsentieren B-Safe! Ein vorteilhaftes Mietpaket für eine sichere, nachhaltige Stromversorgung und den Schutz der Baustelle.

“Die Faktoren Sicherheit und Planbarkeit sind eng miteinander verbunden. Mit einer sicheren Baustelle sorgen wir für planbare Kosten und können so zum wirtschaftlichen Erfolg des Bauprojektes beitragen.”, so David Smyczek, BauWatch Vertriebsleiter.

Immer wieder finden Einbrecher den Weg auf die Baustelle. Rohstoffe, Werkzeuge sowie teure Baumaschinen werden entwendet und nicht selten bereits verbaute Bauteile gewaltsam entfernt. Dabei bleiben die Täter oft unbekannt. Es kommt zu Verzögerungen im Bauablauf und unnötigen, oftmals nicht einkalkulierten Kosten. Zudem verfügen viele Baustellenprojekte über keinen oder einen nicht ausreichend dimensionierten Baustromanschluss, diverse Vorgaben zum Emissionsschutz müssen eingehalten und Lärmschutzauflagen erfüllt werden.

Bredenoord und BauWatch bieten nun eine Lösung für all diese Herausforderungen: Das B-Safe! Mietpaket. Mit dieser Baustelleneinrichtung können nicht nur Sachschäden, Vandalismus und Diebstahl verhindert werden. Darüber hinaus können, durch eine nachhaltige und nahezu geräuschlose Stromversorgung, bis zu 70 % Kraftstoff eingespart, CO2 Emissionen verringert sowie Baustellen in bestimmten Schutzzonen, wie Wohngebieten, problemlos mit Strom versorgt werden. In Kombination mit Bredenoords Mini-SunBox ist sogar eine Ersparnis von bis zu 80% möglich.

Unser B-Safe! Mietpaket kombiniert grünes Licht mit grünem Strom – so kann die Baustelle nicht nur vor Einbruch geschützt, sondern auch Emissionen durch Lärm und Abgase reduziert werden. Das wirkt sich positiv auf die Betriebskosten der gesamten Baustelle aus”, so Carsten Köhler, Bredenoord Vertriebsleiter Rental Deutschland.

Das Rundum-Sorglos-Paket besteht aus einem mobilen Batteriespeicher (ESaver), der zwei GreenLight Videoüberwachungstürme mit Strom versorgt. Das mitgelieferte 15 kVA Stromaggregat dient sowohl als Back-up zum Aufladen des ESavers als auch zur Stromversorgung der Baustelle. Ein DGUV konformer Verteilerkasten ist ebenfalls im Paket enthalten. Dank des umfangreichen Mietangebotes beider Partner ist eine individuelle Bedarfsanpassung jederzeit möglich.

Die Handhabung ist für den Kunden denkbar einfach. Ein Anruf genügt für eine sichere Stromversorgung und den Schutz der Baustelle. Durch den 24/7 Bereitschaftsdienst und die eigene Logistik ist eine Anlieferung und exakte Platzierung der Produkte binnen weniger Stunden möglich. Nach dem Einzeichnen der Alarmzone (maximal 2.600 m² je GreenLight) und Festlegung aktiver Überwachungszeiten wird die Baustelle lückenlos überwacht und bei Auslösung eines Alarmereignisses, vorausgesetzt es handelt sich um Echtalarm, Polizei und Kunde verständigt.

Mit dem B-Safe! Mietpaket bieten die Partner Bredenoord und BauWatch eine kosteneffiziente Lösung, welche die Faktoren “Sicherheit”, “Nachhaltigkeit” und “Planbarkeit” vereint und den Kunden somit nicht nur viel Arbeit und Ärger, sondern auch unnötige Kosten erspart.

Die Bredenoord GmbH ist Teil der Bredenoord Gruppe, einem holländischen Unternehmen, das seit über 80 Jahren mit mehr als 300 Mitarbeitern erfolgreich mobile Stromlösungen anbietet. Als Hersteller und Direktvermieter liefert das Unternehmen mobilen Strom überall dort hin, wo ein Stromanschluss fehlt oder die Anschlussleistung eingeschränkt ist. Die mobilen Stromaggregate und Batteriespeicher sind europaweit verfügbar und dank Bredenoords Transportservice auch an die entlegensten Orte binnen Stunden lieferbar. Die richtungsweisende “Clear Concept” Philosophie setzt auf den bewussten Einsatz von Energie und trägt dafür Sorge, nicht nur die Ökobilanz zu verbessern, sondern auch die Betriebskosten deutlich zu senken.

Seinen Ursprung hat BauWatch beim niederländischen Traditionsunternehmen Visser Assen. Der Vollsortiment-Lieferant für Baumaterialien aller Art entwickelte auf Nachfrage bereits 2008 die ersten kameragestützten Überwachungslösungen. Das Projekt verlief so erfolgreich, dass der Geschäftszweig kontinuierlich ausgebaut wurde und im Jahr 2010 zur Gründung des niederländischen Fernüberwachungsspezialisten BouWatch führte, dessen Firmensitz ebenfalls in der Gemeinde Assen liegt. Vor hier wurde zunächst auch der deutsche Markt bedient.

Aufgrund des steigenden Auftragsvolumens wurde 2016 das Tochterunternehmen BauWatch in Ratingen gegründet. Ein Jahr später folgte die Eröffnung des deutschen Alarmzentrums C24, dem Pendant zur niederländischen Leitstelle, in dem die Alarme von erfahrenen und geschulten Mitarbeitern geprüft und individuell bearbeitet werden. Das Ergebnis: Heute arbeiten bundesweit mehr als 70 Mitarbeiter in den Bereichen Überwachung, Kundendienst, technischer Service, Innendienst, Vertrieb und Logistik für die BauWatch Projekt Service GmbH. 2019 kamen so allein in Deutschland mehr als 1.600 Überwachungssysteme zum Einsatz.

