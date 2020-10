Mobiler Infotainer – ZENECs 1-DIN Multimediasystem Z-N965

Ausgestattet mit 9″/22,9 cm Touchscreen sorgt ZENECs neues DAB+ Autoradio / Multimediasystem für maximales Entertainment – mit größtmöglichem Bedienkomfort

Neueste Technologien, von Multimediaspezialist ZENEC konsequent umgesetzt in einem vielseitigen 1-DIN Touchscreen Autoradio: Das neue Multimediasystem Z-N965 (VK-Preis 699 Euro) bietet moderne Infotainmentfunktionen, inklusive Apple CarPlay und Android Auto, exzellenten Klang und absoluten Bedienkomfort.

BRILLANTE BILDER AUF GROSSEM SCREEN

Eines der Highlights des neuen Infotainers ist der große kapazitive 9″/22,9 cm Touchscreen mit seinem hochwertigem Glaspanel. Videos, Bilder oder auch Navikarten begeistern auf diesem Bildschirm mit hoher Leuchtkraft, Klarheit und Brillanz, aber auch mit großem Kontrastumfang.

Um die Position des Monitors optimal ans Cockpit anzupassen, lassen sich der Neigungswinkel (+5° bis -20°) und die vertikale Position des Displays (+40 mm bis -20 mm) einstellen.

MOBIL MIT APPLE CARPLAY UND ANDROID AUTO

Der Z-N965 ermöglicht eine einfache und daher besonders sichere Smartphone-Nutzung im Fahrzeug. Via USB dockt man sein Handy direkt an den Infotainer an – der Z-N965 unterstützt dann auch Apple CarPlay und Google Android Auto. Navigieren, Telefonieren, Nachrichten empfangen und senden oder einfach Musik hören – alle Funktionen steuern Sie per Siri, den Google Sprachassistenten oder den großen Touchscreen.

ABWECHSLUNGSREICHES INFOTAINMENT

Der integrierte DAB+ Twin Tuner besticht mit klarem Digitalradioempfang. DAB-DAB/DAB-FM Service Following, MOT Slideshow, DLS-Text und dynamische Stationsliste bedeuten stabilen Empfang und komfortable Bedienung.

Via USB kann man nicht nur Smartphones andocken, sondern auch unterschiedliche A/V-Formate von USB-Medien abspielen – inklusive hochauflösender Videos und verlustfreier FLAC Musikdateien.

Entspannt telefonieren, komfortabel in Handy-Kontakten suchen, Kontaktfavoriten einfach verwalten oder kabellos Musik streamen – alles übernimmt das integrierte 4.2 Bluetoothsystem.

VIELSEITIGES KLANGTUNING

Der Z-N965 überzeugt auch mit anspruchsvollen Audiofunktionen – zum Beispiel einem DSP Chip mit 5-Kanal Laufzeitkorrektur zur Optimierung der räumlichen Abbildung auf den Fahrer- oder Beifahrersitz. Mit dem graphischen 10-Band Equalizer lässt sich der Klang individuell abstimmen. Eine Aktivweiche mit Hoch- und Tiefpassfiltern rundet die Audiofeatures ab.

AUSBAUFÄHIG: VOM INFOTAINER ZUM NAVICEIVER

Aber auch für diejenigen, die ein komfortables Festeinbau-Navi suchen, ist der Z-N965 eine intelligente Lösung. Optional erhältlich sind drei Navipakete: eine Version für PKWs (Z-EMAP66-PC3, 3 Jahre kostenfreie Kartenupdates, VK 139 Euro) und zwei Varianten für Reisemobile, Z-EMAP66-MH3 (3 Jahre kostenfreie Kartenupdates, VK 199 Euro) und Z-EMAP66-MH7 (7 Jahre kostenfreie Kartenupdates, VK 299 Euro). Die beiden Navipakete für Reisemobile enthalten zusätzlich eine umfangreiche Camping P.O.I. Datenbank und bieten die Möglichkeit, Fahrzeugprofile einzustellen und zum Navigieren zu nutzen.

Navigation und Multimedia im Fahrzeug, dafür steht die Marke Zenec, im deutschsprachigen Raum der Marktführer für In Car Multimedia. Von Festeinbaunavigationen und Multimediasystemen bis zu ergänzendem Zubehör wie Rückfahrkameras – die Zenec Produktpalette bietet überzeugende Komplettlösungen für jedes Auto.

Zenec-Geräte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

Kontakt

Zenec by ACR

Denny Krauledat

Bohrturmweg 1

5330 Bad Zurzach

0041-56-269 64 47

Denny.Krauledat@acr.eu

http://www.zenec.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.