Mod-it Kabelloser Funk-Laser-Trackball LMX-1203.wls

Mauszeiger per Daumen steuern und den Arm schonen

-Armschonende Steuerung allein per Trackball

-5 Geschwindigkeits-Modi mit bis zu 1.600 dpi

-Plug and Play für Windows und OS X

Diese Funk-Laser-Trackball von Mod-it entlastet den Arm! Denn man steuert den Mauszeiger per Trackball nur mit dem Daumen – ohne die Maus zu bewegen.

5 Modi für individuelle Geschwindigkeit: Die dpi-Leistung des Trackballs lässt sich von

600 – 1.600 dpi ganz einfach per Knopfdruck anpassen! Die Lichtfarbe signalisiert, welche Geschwindigkeit man gerade nutzt.

Stundenlanges Vergnügen ist sicher: Das ergonomische Design ist besonders armschonend und beugt Ermüdung vor! Die Maus liegt auch nach einem langen Arbeitstag oder einer durchgespielten Nacht angenehm in der Hand.

-Funk-Maus mit präzisem Trackball für einfache Steuerung per Daumen

-Ergonomische Form für Rechtshänder, auch für große Hände

-Einfache Reinigung – dank herausnehmbaren Trackball

-5 Geschwindigkeits-Modi: 600 – 1.600 dpi

-Maximale Auflösung: 1.600 dpi

-Farbige Status-LED für dpi-Einstellung

-Winziger USB-Empfänger: lässt sich im Trackball-Gehäuse verstauen

-7 Tasten und 2-Wege-Scrollrad

-Sichere 2,4 GHz-Funkverbindung, Reichweite bis zu 10 m

-Separater Ein/Aus-Schalter

-Plug & Play für Windows 7/8/8.1/10 und OS X / macOS

-Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 6 Monate Laufzeit

-Maße: 140 x 98 x 51 mm, Gewicht: 135 g

-Trackball-Maus inklusive USB-Empfänger, Batterien und deutscher Anleitung

-EAN: 4022107375450

Preis: 29,77 EUR

Bestell-Nr. PX-2491-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2491-1110.shtml

Bilderlinks*:

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de

