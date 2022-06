Bike Fashion von METALLWAREN?

Bike Fashion von METALLWAREN?

Fashion Designer Natalie: „Weil wir Fashion schon immer in unserer DNA haben. Unsere Fahrradgaragen haben schnell den Maßstab am Markt in Stil und Qualität übernommen. Dazu sind die limitierten Designs heiß begehrt und mehrheitlich ausverkauft. Verurteilt mich, aber wenn ich mich bisher entscheide, mit dem Fahrrad zum Brunch zu fahren, ist das Letzte, was ich will, ist wie eine nasse Katze auszusehen. Freizeitradfahrer haben andere Prioritäten als Rennradfahrer mit ihren aerodynamischen, atmungsaktiven Helmen und Spandex-Short-Anzüge und Fahrradschuhen. Viele der traditionellen Radsportbekleidungen können „beklemmend“ wirken, sind für Rennfahrer und Triathleten gedacht, aber nicht für Gelegenheitspendler. Und in vielen Fällen fühlen sich die Radsportklamotten irgendwie uncool an und sie passen nicht wirklich zu anderen Aspekten unseres Lebensstils. Der Mode entkommt man nicht – egal, wie schnell Sie Radfahren.

Warum denn nicht das Radfahren in den eigenen Stil integrieren? Für Leute, die ein Fahrrad benutzen – um durch die Stadt zu pendeln oder nur Erholungssuchende sind, die einfach nur ins Cafe gehen oder mit einem Freund abhängen wollen, ist das, was die Leute in dieser Kategorie wirklich interessiert –

Stil und Bequemlichkeit.

Investieren Sie in eine Beutel- oder Messenger Tasche, mit dieser es Ihnen nicht peinlich ist, diese ins Büro zu tragen und nehmen Sie eine Wechselkleidung mit. Der Anspruch war ein Outfit zu kreieren, das cool genug ist, um in der Sommerhitze zu fahren, sich aber auch professionell genug für eine Büroumgebung anfühlt. Das hochwertige Bike Fashion Angebot, unterteilt in „Sport- und Streetwear“, von METALLWAREN richtet sich an alle Radfahrer mit dem Anspruch – mit eigenem Stil unterwegs zu sein.“

Metallwaren Deutschland mit Sitz in Heilbronn/Talheim ist ein den schwäbischen Tugenden verpflichtendes Unternehmen. Unsere Fahrrad-Garagen und Bike Fashion werden in unserer eigenen Manufaktur entworfen und in Handarbeit hergestellt. Handwerkskunst

Die Fertigung unserer Produkte erfolgt nach genauen Qualitätsvorgaben für Materialien und Verarbeitung. So ist jedes Metallwaren Deutschland Produkt eine fachmännisch, hochsolide Anfertigung.

Sportswear Collection. No.4 „FREERIDE“. Durch die limitierte ART-BOX Design Edition No.4 „FREERIDE“ inspiriert – gibt es jetzt für alle Supporter des kreativer Spirits, das Design – aufgegriffen in der Sportswear Collection 2022.

Unseren Bike Rowdy, der die Cleverness von 3 – CPO und die Tapferkeit eines Musketiers ausstrahlt. Mountainbiken ist die Freude am Leben. Durchgängig, erkennbares Bike Rowdy Design ziert als Print, Stickung oder als Kristall Ensemble unsere Sportswear Collection 2022.

DER KREATIVE PROZESS. FREIHEIT ZU DESIGNEN

Kontakt

Metallwaren Deutschland

Natalie Schlecker

Lindenweg 23

74388 Talheim

017667595943

info@metallwaren-deutschland.de

http://metallwaren-deutschland.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.