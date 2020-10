Modern, nachhaltig, wirtschaftlich

LED2WORK bietet mit PROFILED-Serie hochwertige Systemleuchten mit passgenauem Leistungsumfang für Arbeitsplätze in der Industrie, Logistik und Gewerbe

Gute Ausleuchtung, Langlebigkeit und Energieeffizienz werden mit der PROFILED nun auch für Arbeitsplätze mit geringerer Lichtanforderung nutzbar. Die neue Systemleuchte des Pforzheimer Herstellers LED2WORK bietet ausreichend Leistung in der Range von 500 bis 1.200 lux für Arbeitsplätze, wie beispielsweise manuelle Montageplätze, im Bereich Fashion-Retail, an Werkbänken bis hin zu Ateliers und Kfz-Werkstätten – und das kostenoptimiert. Die Leuchte ist in unterschiedlichen Längen, optional auch mit integrierter Dimmung, erhältlich.

Mit der Lichtfarbe Tageslichtweiß (5.200 K bis 5.700 K), einem Abstrahlwinkel von 100° und einer Farbwiedergabe von Ra>85 bietet die PROFILED eine flächige Ausleuchtung mit homogener Lichtstreuung. Durch die Konzentration auf Leistung und Langlebigkeit bietet die PROFILED die wirtschaftliche Lösung als Abrundung des LED2WORK-Portfolios nach unten.

“Mit der PROFILED entwickelten wir eine funktionsgerechte, ökonomische Systemleuchte, die vor allem bei alltäglichen Lichtanforderungen beste Leistung liefert”, so Patrick Sassmann, Vertriebsleiter der LED2WORK GmbH. “Wir bieten unseren Kunden jetzt ein komplettes Produktsortiment für alle Anforderungen in der Industrie und am Arbeitsplatz. Mit dieser Produkterweiterung erfüllen wir einmal mehr die Anforderungen des Marktes.”

Von 200 mm bis 1.500 mm steht die Leuchte in zehn Längen zur Auswahl. Dabei kann die PROFILED entweder über 24V DC mittels M12-Steckverbindung oder mit einer drei Meter-Anschlussleitung direkt an die 230V AC Versorgung angeschlossen werden. Die PROFILED lässt sich über das T-Nut im Leuchtenprofil waagerecht, sowie auch senkrecht oder über eine optionale Seilabhängung variabel befestigen.

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt LED-Leuchten für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für Systemarbeitsplätze. Die LED-Leuchten sind in ihrer Bauart darauf ausgerichtet, auch in rauen Arbeitsumgebungen in Fertigung, Montage oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens erleichtern dem Anwender seine anspruchsvollen Sehaufgaben an der Maschine und dem Arbeitsplatz. Desweiteren sind sie energieeffizient und wartungsfrei.

Das Unternehmen wurde 2017 über das Magazin Fokus als “Wachstumschampion 2017” und die Financial Times als “FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017” ausgezeichnet.

