Moderne Kunststoffe, hochwertig und variabel beschriftet

REA zeigt auf der Messe K seine Lösungen für die industrielle Kennzeichnung und Codeprüfung – „Identifizierbarkeit, Rückverfolgbarkeit und eine nachhaltigere Zukunft“

Mühltal, 29. August 2025 – Kreislaufwirtschaft und digitale Transformation als Branchentreiber sind Top-Themen der K 2025, Weltleitmesse für die Kautschuk- und Kunststoffindustrie. Mit seinen Lösungen für die industrielle Kennzeichnung und Codeprüfung unterstützt REA Elektronik Zulieferer und Fertiger weltweit als verlässlicher Partner in der Digitalisierung, zu besserer Rückverfolgbarkeit und mehr Nachhaltigkeit. Entsprechend das Messe-Motto der Südhessen: „We mark for identification, traceability – and a more sustainable future.“ („Wir kennzeichnen zur Identifizierung, Rückverfolgbarkeit – und für eine nachhaltigere Zukunft.“)

Direkt gekennzeichnete Produkte und Verpackungen aus Kunststoff tragen maschinenlesbare Codes und alphanummerische Texte bis zu ihrem Nutzungsende und können dann sortenrein recycelt werden. Die Systeme von REA, die sich in bestehende Fertigungsprozesse integrieren, bringen diese Informationen selbst auf schwierige Oberflächen verlässlich, korrekt, hochwertig und dauerhaft lesbar auf. Mehr als 500 Standard- und Spezialtinten oder Laserlicht für die Applikation sparen zudem Kosten und Logistik für Etiketten und Entsorgung der Trägermaterialien.

Passende Konzepte für den individuellen Bedarf

Die Experten von REA Elektronik entwickeln mit Extrudeuren, Spritzgießern, Compoundeuren und Anbietern von Kunststoffverpackungen das passende Konzept für den individuellen Bedarf. Sei es mit dem Kleinschrift-Tintenstrahldrucker REA JET SC 2.0 für die gestochen scharfe Darstellung kleiner Codes oder von Kennzeichnungen auf Produkten mit Wölbungen, Rillen oder Vertiefungen. Oder mit der „Nass-in-Nass“-Technologie des Tintenstrahldruckers REA JET HR 2.0, die inline und mit doppeltem Schreibkopf maschinenlesbare Codes und Klarschrift auf glatte transparente und dunkle Untergründe bringt: Dafür druckt der erste Schreibkopf einen weißen Tintenspiegel, den der zweite umgehend mit schwarzer oder farbiger Tinte beschreibt, bevor beides gemeinsam trocknet. Auch Laser-Kennzeichnung ist eine Option: Mit der Kraft von gebündeltem Licht schreibt der Faserlaser REA JET FL Texte, Codes und Kennzeichnungen aller Art mit variablen Daten auf Rohr-Oberflächen aus Hochleistungskunststoffen oder Metall oder auch Kunststoffteile aus der Spritzgussfertigung. Farbumschlag im Material selbst, teilweise durch in den Kunststoff eingearbeitete lasersensitive Additive, verbindet die Kennzeichnungen dauerhaft mit dem Produkt.

Kennzeichnung von Monomaterialien – gewusst wie

Einen ressourcenschonenderen Materialeinsatz verlangt ab 2026 die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR). Das Prinzip „Design for Recycling“ erfordert von der Industrie massive Umstellungen und unter anderem den Umstieg auf Monomaterialien. Sie bestehen aus nur einem Kunststofftyp und sind dadurch deutlich besser recycelbar als klassische mehrschichtige Verbundmaterialien. Für die Produkt-Kennzeichnung stellt das eine enorme Herausforderung dar, denn Monomaterialien und -folien weisen eine niedrigere Oberflächenspannung auf, weshalb Tinten weniger gut auf ihnen haften.

Die Experten von REA wissen, wie diese Herausforderungen in produktive Lösungen übersetzt und Monomaterialien nachhaltig, kontrastreich und dauerhaft bedruckbar gemacht werden können, um regulatorische Anforderungen und Recyclingfähigkeit in Einklang zu bringen. Und das mit recyclingfähigen Materialien, durchgängiger Datenintegration und langlebigen und robusten Systemen, die zur individuellen Produktionsumgebung und Situation des Kunden passen. Unter anderem erfüllt diese Anforderungen der Tintenstrahldrucker REA JET HR 2.0 mit dem bereits beschriebenen Nass-in-Nass-Verfahren sowie unter UV-Licht aushärtenden Spezialtinten, die auf Folien und sonstigen Kunststoff-Oberflächen eine gestochen scharfe, unverlierbare und auf Wunsch farbige Kennzeichnung hinterlassen.

REA JET Titan – eine Bedienplattform für alle Systeme

Alle REA JET-Systeme können über die REA JET TITAN Plattform bedient werden. In Kombination mit den Systemen von REA Verifier für die Codeverifizierung und Inline-Inspektion ergeben sie verlässliche Komplettlösungen für die Kunststoff- und Kautschuk-Kennzeichnung. Das spart Zeit und Kosten durch eine niedrigere Fehlerquote, geringeren Schulungsaufwand und einen leichteren Personaleinsatz.

Besuchen Sie REA Elektronik auf der K 2025, internationale Messe für die Innovationen der Kunststoff- und Kautschukindustrie, vom 8. bis 15. Oktober in Düsseldorf: Halle 4, Stand C22.

Über REA

REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind Geschäftsfelder der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme, während REA eCharge Anbieter von Schnellladesäulen ist. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Geschäftsfeld REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

Im Geschäftsfeld REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder.

Im Geschäftsfeld REA LASER werden Lasersysteme entwickelt und produziert, mit denen Kennzeichnungen auf organische Materialien sowie Kunststoffe, Glas, eloxiertes Aluminium, Metalle aufgebracht oder mittels Farbabtrag in die Oberfläche eingebracht werden. Wesentliche Motive für den Einsatz von Lasersystemen sind der Plagiatschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Im Geschäftsfeld REA VERIFIER werden Codeprüfgeräte zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation.

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

