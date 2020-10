Moderne Logistik mit Transportkisten in Gaggenau

So profitieren Unternehmen der Region Gaggenau von Transportkisten aus Holz

GAGGENAU. Wenn medizinische Geräte, Messinstrumente oder sensible Maschinenteile auf die Reise gehen sollen, braucht es individuelle Transportkisten. Denn mit Standard Verpackungen ist es oft nicht getan: Zu groß wäre die Gefahr, dass das empfindliche Transportgut auf dem Weg beschädigt wird oder einen Qualitätsverlust erleidet. Unternehmen wie der Holzverarbeitungsbetrieb G. Küst haben die Herausforderung erkannt und sich auf individuelle Logistik Lösungen spezialisiert. Neben Paletten in Sondermaßen zählen auch maßangefertigte Transportkisten aus Holz zum Produkt Portfolio des Traditionsunternehmens. “Die Nachfrage nach speziellen logistischen Lösungen in Gaggenau ist hoch”, erklärt Geschäftsführer Gregor Gaa. “Wir legen dabei großen Wert auf eine intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Denn Ausgangspunkt ist immer der individuelle Bedarf. Unternehmen in Gaggenau haben in uns einen verlässlichen Logistik Partner”.

Transportkisten – spezielles Knowhow für Hersteller in Gaggenau

Gemeinsam mit dem Kunden werden zunächst die genauen Anforderungen an die Kisten aus Holz geklärt, beschreibt Gregor Gaa. Dabei gehe es um Fragen wie: Wird das Transportgut per LKW, auf See, Schiene oder über den Luftweg von Gaggenau aus verfrachtet? Muss es zum Transport in Einzelteile zerlegt werden? Sind spezielle Befestigungen oder Stützen im Inneren der Kiste erforderlich? Nicht zuletzt ist auch das Entpacken des Produkts nach dem Transport mit zu berücksichtigen. Der Aufwand dafür sollte denkbar gering sein. “Wir finden für jeden Bedarf die passende Lösung. Auch wenn unsere Konstrukteure mitunter viel Einfallsreichtum an den Tag legen müssen”, schildert Gaa. Am Beginn des Konstruktionsprozesses stehe ein exaktes Aufmaß des Transportguts. Auf dieser Basis fertigen die Mitarbeiter anschließend detaillierte Pläne für die Produktion an. Das Ergebnis ist eine Transportkiste, die das empfindliche Gut wie eine maßgeschneiderte Schutzhülle ummantelt.

Nachfrage nach individuell gefertigten Transportkisten in der Region Gaggenau steigt

Gregor Gaa zufolge zählen Betriebe aus vielen Branchen zu den Kunden seines Unternehmens. Eine besondere Nachfrage bestehe jedoch in den Bereichen

– Medizintechnik

– Elektrotechnik

– Pharmaindustrie

– Bauindustrie

– Papierindustrie

– Automotive

– Kunsthandel.

“Durch unsere speziellen logistischen Lösungen verhelfen wir Betrieben aus der Region Gaggenau zu einem reibungslosen Transport ihrer Produkte quer über den Globus”, beschreibt der Geschäftsführer des Holzverarbeitungsbetriebs. Ein besonderer Pluspunkt sei auch die Ökobilanz des Werkstoffs Holz: “Wir verwenden nur Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Wenn Betriebe unsere Transportkisten einsetzen, können sie die Kohlendioxid-Emissionen ihrer Logistik deutlich verringern”, erklärt Gaa einen weiteren Vorteil.

Die Firma Küst Holzverarbeitung in Kuppenheim stellt Transportverpackungen seit über 35 Jahren her. Zu der Herstellung gehören genauso Transportkisten in verschiedenen Größen genauso wie Paletten aus Holz.

Kontakt

G. Küst Holzverarbeitung GmbH & Co. KG

Gregor Gaa

Neufeldstr. 9

76456 Kuppenheim

+49 (0) 7222 41674

+49 (0) 7222 41624

presse@kuest-paletten.de

http://www.kuest-paletten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.